Mourinho ya está en Madrid: plenos poderes y trabajo inmediato en Valdebebas

José Mourinho ya está en Madrid. El técnico portugués aterrizó en la capital de España durante la tarde del martes y el Real Madrid hará oficial su fichaje como nuevo entrenador del primer equipo en las próximas horas. Comenzará así la segunda etapa del luso en el Santiago Bernabéu, una aventura que afronta con una mezcla de ilusión, ambición y la sensación de que todavía tiene cuentas pendientes con el club blanco.

Mourinho será presentado esta semana en Valdebebas en un acto que servirá para escenificar su regreso al banquillo madridista. Sin embargo, la realidad es que el portugués lleva semanas trabajando como entrenador del Real Madrid. Desde que quedó encarrilada su incorporación, los contactos con la dirección deportiva han sido constantes y las reuniones se han sucedido prácticamente a diario para planificar la plantilla de la próxima temporada.

El Real Madrid ha realizado un importante esfuerzo económico para cerrar su contratación. La entidad blanca ha abonado 15 millones de euros al Benfica para liberar al técnico portugués, una cifra que demuestra hasta qué punto Florentino Pérez estaba convencido de que era el hombre ideal para liderar el nuevo proyecto deportivo.

En privado, Mourinho no esconde su felicidad por regresar a la que considera una de las etapas más importantes de su carrera. El entrenador se muestra «muy feliz e ilusionado» por esta segunda oportunidad en el Real Madrid y está convencido de que todavía le quedaron cosas por hacer en su primera etapa al frente del conjunto blanco. Ahora regresa con más experiencia, con más títulos en su currículum y con la sensación de que el contexto es muy diferente al que encontró cuando aterrizó por primera vez en el Bernabéu.

Trabajo desde el primer día

Aunque su presentación tendrá lugar esta semana, Mourinho no perderá ni un minuto. El técnico empezará a trabajar de manera presencial en Valdebebas desde el primer momento y su intención es acelerar toda la planificación deportiva para llegar al inicio de la temporada con la plantilla prácticamente definida.

Durante las últimas semanas ya ha participado activamente en la toma de decisiones del club. De hecho, ha sido consultado en todos los movimientos importantes que ha realizado la entidad madridista en el mercado. El portugués ha dado el visto bueno a incorporaciones como las de Dumfries, Konaté y Nico Paz, tres operaciones que considera estratégicas para mejorar el nivel competitivo del equipo.

Sin embargo, el trabajo está lejos de haber terminado. Mourinho continúa perfilando la plantilla junto a la dirección deportiva y todavía quedan varias decisiones importantes por tomar tanto en el apartado de fichajes como en el de posibles salidas. El portugués quiere construir un equipo equilibrado, competitivo y preparado para pelear por todos los títulos desde el primer día.

Plenos poderes

Si algo diferencia esta segunda etapa de Mourinho respecto a otras experiencias recientes en el Real Madrid es el respaldo absoluto que ha recibido por parte del club. Florentino Pérez y la dirección deportiva le han trasladado que tendrá plenos poderes para tomar cualquier tipo de decisión deportiva.

Se acabaron los futbolistas intocables y las imposiciones externas. Mourinho tendrá la última palabra en todos los asuntos relacionados con el primer equipo. Desde alineaciones hasta fichajes, pasando por renovaciones, salidas o cuestiones disciplinarias.

El portugués vuelve al Real Madrid con un objetivo muy claro: devolver al equipo a la cima del fútbol europeo. Y esta vez lo hará con una autoridad que pocos entrenadores han tenido en la historia reciente del club blanco.