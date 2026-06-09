Mourinho busca a su Xabi Alonso

José Mourinho ya ha empezado a construir lo que será su Real Madrid. En lo que será una segunda era del entrenador portugués al frente del conjunto blanco, la planificación deportiva para la próxima temporada ya ha comenzado su marcha. Una nueva estructuración en la que ya tiene establecidos los parámetros de los cimientos sobre los que quiere construir, donde ha establecido un paralelismo con aquel equipo que construyó y que después de su marcha conquistó Europa.

Desde que Florentino Pérez le eligió de nuevo para ser el líder del vestuario, el guion es claro: Mourinho quiere una revolución. Y, si ya sumamos los fichajes de Konaté y Dumfries y las vueltas de Nico Paz y Endrick, en la mente del portugués aún faltan piezas para completar el nuevo puzzle. Y hay un perfil que le está rondando más la cabeza: la llegada de su Xabi Alonso. O lo que es lo mismo, un jugador que lleve la brújula.

Mirando el mediocampo que tuvo hace casi dos décadas, Mourinho tiene claro que Tchouaméni será aquella imagen que tenía de Khedira. El problema es que el portugués considera que dentro de la plantilla no hay ninguno que pueda asumir el rol que le entregaba a Xabi. En el plantel es que ni Eduardo Camavinga ni Fede Valverde. Ambos tienen sus cualidades en el Real Madrid, pero no ve que ninguno de ellos pueda desempeñar el papel.

Mourinho busca su brújula en el Real Madrid

El francés es el que parte con más desventaja. Su última temporada ha sido muy criticada en el Santiago Bernabéu y fue uno de los grandes señalados por estar a un nivel físico por debajo del resto. Terminó lejos de pelear un puesto de titular y eso le hizo caerse del Mundial con Francia como evidencia de que está lejos de la versión que mostró en su llegada a Chamartín. Un perfil más rocoso donde la recuperación de balón y ayudar en labores defensivas son sus fuertes.

En el caso de Fede Valverde, su rol tampoco se ajustó al que desempeñaba Xabi Alonso. Su temporada tampoco fue la más excelsa. Además de que su encontronazo con Tchouaméni tampoco ayuda a tener ese perfil de jugador que transmite tranquilidad con el balón. Aunque el uruguayo destaca por su polivalencia, velocidad y fondo físico, Mourinho quiere un perfil más táctico de su director de orquesta.

También está el abanico de la cantera. En La Fábrica debutó Thiago Pitarch, pero aún es muy joven y no muestra síntomas tampoco de ser su Xabi Alonso. Una de las alternativas es ir al mercado de fichajes, donde hay nombres que se ajustan a ese perfil, como Enzo Fernández, Marc Allister, Vitinha, Joao Neves…Otro nombre que trae de su cosecha es Morten Hjulmand, pivote del Sporting de Portugal de 26, que pudo observar en el Benfica.

Las próximas semanas serán clave para definir el rastreo de nombres que gustan a José Mourinho y que puedan ser un líder en el mediocampo que dé equilibrio, lo que hacía Kroos no hace mucho tiempo. En campaña ya se han cerrado operaciones, pero no se descarta que el luso haga una petición específica para ese puesto. Tener a su Xabi Alonso, ya sea en plantilla o fichando de fuera, será una de las principales tareas por las que ‘The Special One’ empezará.