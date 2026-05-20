Se filtra el nombre del centrocampista que Mourinho quiere para el Real Madrid

El fichaje de Mourinho por el Real Madrid será oficial en los próximos días y acto seguido el entrenador portugués se pondrá manos a la obra con el club para confeccionar la plantilla. Todas las partes tienen claro que durante este verano se realizarán algunos fichajes y ya se habla de un centrocampista que es muy del gusto del aún técnico del Benfica. Su nombre es Morten Hjulmand y juega en el Sporting de Portugal.

Como ya informamos en OKDIARIO, José Mourinho será anunciado como nuevo entrenador del Real Madrid el próximo 24 de mayo si no hay elecciones a la presidencia. En caso de haber comicios, se esperará a que los socios voten y, tras conocer el resultado, si es favorable a Florentino Pérez, se anunciará el regreso del portugués al Real Madrid. Así que todos los caminos conducen a que Mourinho estará de vuelta en el Bernabéu para mediados del mes de junio.

Aun con elecciones mediante, el Real Madrid ya trabaja en la planificación deportiva de la próxima temporada y en los últimos días ya van apareciendo nombres de posibles refuerzos para el conjunto blanco. La dirección deportiva blanca es consciente de que hacen falta un par de refuerzos en la defensa, en el centro del campo e incluso no se descarta el fichaje de un delantero, y en estas contrataciones tendrá un gran peso la opinión de José Mourinho.

Mourinho busca un centrocampista para el Real Madrid

Y uno de los nombres que gusta a Mourinho para el Real Madrid, según ha informado El Partidazo de Cope, es Morten Hjulmand, centrocampista de 26 años del Sporting de Lisboa. En Valdebebas tienen claro que en este mercado de fichajes irán a por un centrocampista y uno de los jugadores que más seducen al entrenador es este futbolista danés de 26 años, que juega en Portugal desde hace tres años y que tiene contrato hasta 2028.

💥 Informa @miguelitocope 💰 Mourinho ha pedido al Real Madrid el fichaje de Morten Hjulmand, centrocampista danés del Sporting de Portugal 🤝🏽 Quiere un ex jugador a su lado en el banquillo 👔 Y un enlace entre la directiva y la plantilla 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/N1dDXO7tgN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 19, 2026

Morten Hjulmand comenzó su carrera en Copenhague y después se marchó al Admira Wacker de Austria, para después fichar por el Lecce italiano y de ahí al Sporting de Portugal, que pagó 20 millones de euros para hacerse con los servicios de este pivote que se ha convertido en una de las estrellas del Sporting de Portugal. En la presente temporada ha disputado 44 partidos en los que ha anotado tres goles y ha repartido seis asistencias. Con Dinamarca ha disputado 27 partidos en los que ha anotado un gol.

Morten Hjulmand está valorado en 45 millones de euros y, si el Real Madrid quiere a este centrocampista, tendría que desembolsar alrededor de 50 millones de euros. Según ha informado este medio, Mourinho, que en su día fue clave para el fichaje de Modric, quiere a este centrocampista para su nuevo Real Madrid.