Mourinho, sin fiesta a la espera del Real Madrid: no clasifica al Benfica para Champions

Lisboa tiene fiesta a medias. Celebra el Sporting; lamenta el Benfica. Los acordes de la Champions de la siguiente temporada se escucharán en el Alvalade y se intuirán en Da Luz después de la última jornada de liga portuguesa. El Benfica hizo lo que debía, ganar (1-3) al Estoril y esperar un pinchazo en forma de derrota del Sporting que no llegó. Hizo los deberes y rindió (3-0) a Gil Vicente. Mourinho, a la espera del Real Madrid, finaliza la temporada sin perder en Liga, pero sin la clasificación a Champions.

El Benfica termina el campeonato sin ninguna derrota, pero en tercer lugar, con 80 puntos, a dos del Sporting, que este sábado venció al Gil Vicente por 3-0 y se aseguró el segundo lugar, con el que accede a la fase previa de la Liga de Campeones. Una vez concluida la Liga Portugal, la atención se centra en el futuro de José Mourinho, en medio de rumores sobre un posible regreso al Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa.

Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato con el Benfica válido hasta 2027, pero que incluye un plazo de diez días tras el cierre del actual curso para que ambas partes evalúen si desean continuar con la relación. El Benfica ya ha presentado una propuesta de renovación al técnico, quien, sin embargo, ha declarado públicamente que no la ha leído y que solo pensará en su próximo paso a partir de este domingo.

Todos los caminos del Real Madrid llevan a Mourinho

José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid. Dentro del club blanco la decisión está tomada, por lo que el portugués volverá a sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu más de una década después de su salida. Hay que recordar que en su primera etapa llegó en 2010 y se marchó en 2013. Eso sí, habrá que esperar una semana más.

El Real Madrid entiende que el contexto actual del equipo necesita un perfil como el suyo. Personalidad, liderazgo, tensión competitiva y capacidad para soportar presión extrema. Justo lo que consideran que le falta ahora mismo al vestuario. Por eso, conforme han ido cayéndose otras opciones o generando dudas, la figura de Mourinho ha ido ganando fuerza hasta convertirse en la gran elegida por Florentino Pérez para liderar el nuevo proyecto.