El Benfica ya busca sustituto a Mourinho

El Benfica ya busca sustituto a José Mourinho ante su posible fichaje por el Real Madrid. El entrenador portugués es el máximo favorito para sentarse en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada, aunque unas posibles elecciones en la casa blanca podrían retrasar el anuncio más esperado por el madridismo. Mientras tanto, desde Portugal hablan de una posible oferta de renovación y también de que los directivos lusos ya están manos a la obra para buscarle un sustituto.

Todos los caminos del Real Madrid conducen a José Mourinho, aunque ahora las elecciones puedan retrasar el anuncio, en el caso de que Enrique Riquelme dé el paso para enfrentarse a Florentino Pérez. La entidad madridista anunció el jueves de forma oficial la convocatoria electoral, informando que los socios que cumplan con los requisitos tendrán hasta este 23 de mayo para formalizar sus propuestas. A partir de ahí se decidirá si hay elecciones o si el presidente más laureado de la historia sigue al mando en el Bernabéu.

En caso de que sea así, todo hace indicar que acto seguido se anunciaría el fichaje de José Mourinho como entrenador del Real Madrid. El aún entrenador del Benfica es el principal candidato en una lista en la que también están Massimiliano Allegri o Mauricio Pochettino, que siempre han sido del gusto de la dirigencia. Florentino, en su entrevista con Josep Pedrerol en La Sexta, elogió al portugués, dejando claro que en su primera etapa devolvió la «competitividad» al equipo. Ahora todo hace indicar que habrá una segunda vez.

El Benfica planea un futuro sin Mourinho

Por ello, en Portugal ya están informando que el Benfica está haciendo movimientos ante el posible interés del Real Madrid. El diario Record informó en su día que Rui Costa presentó una oferta de renovación a José Mourinho y A Bola ha dejado claro que desde la capital ya buscan sustituto para el de Setúbal. Por ello han estrechado el cerco sobre Marco Silva, el ahora entrenador del Fulham que acaba contrato con el equipo de la Premier League.

El Benfica sigue a la espera de un pronunciamiento público de un José Mourinho que todo hace indicar que llegará después del partido que este sábado las Águilas disputan contra el Estoril y en el que se juegan estar en la próxima edición de la Champions. «Se sigue hablando del Real Madrid, y yo sigo huyendo de eso, sinceramente. No tuve contacto con el presidente ni con ningún otro responsable del club. En la fase final de las temporadas, no hablo con nadie. No tuve ningún contacto con el Real Madrid y hasta el último partido de liga contra el Estoril (próximo sábado 16 de mayo) no tendré ninguno», dijo en rueda de prensa José Mourinho hace unos días.

Además, José Mourinho tiene de fecha límite hasta el 26 de mayo, cuando finaliza el plazo para ejecutar una cláusula de rescisión que le permite salir del Benfica por sólo tres millones de euros. Dos días antes, el día 24, Florentino Pérez sería de nuevo presidente en caso de que no se presente otra candidatura. Así que con el futuro de Mourinho todo parece blanco y en botella.