La cuarta final de la temporada

El Real Madrid juega su cuarta final de la temporada este jueves en Tenerife, donde debe ganar sí o sí para alargar su vida en la Liga Endesa tras perder inesperadamente el primer partido de los play offs contra La Laguna en el Palacio. Por el pabellón Santiago Martín pasa la última opción del equipo blanco de evitar cerrar la 2025-26 sin títulos, algo que no le ocurre desde 2008 (21:00 horas).

Después de las derrotas en las finales de la Supercopa, la Copa del Rey y la Euroliga, el Real Madrid está obligado a ganar en Tenerife si no quiere decir adiós a la temporada de la forma más cruel e inusual, cayendo contra el octavo clasificado de la Liga. El último en tumbar a los blancos desde esa posición fue el Unicaja Málaga del propio Sergio Scariolo en 2008. Precisamente el italiano es ahora quien tiene que ampliar esa racha sin eliminaciones en cuartos.

Su equipo cayó por 97-98, dilapidando una ventaja de siete puntos a falta de 53 segundos en el primer partido de la serie al mejor de tres. Las estadísticas esas dicen que en Liga 15 de las 24 eliminatorias de estas características que arrancaron previamente con 0-1 acabaron cayendo del lado del equipo peor clasificado, 11 de ellas además por un resultado global de 0-2.

Para esta cita, el Real Madrid sigue contando con las bajas de Edy Tavares, Usman Garuba y Alex Len. Un duro golpe al juego interior que intentarán compensar los recién llegados Ömer Yurtseven y Mady Sissoko. El primero, más rodado, fue importante en el primer cuarto del duelo que abrió la serie y el segundo, dadas las circunstancias, tuvo también protagonismo pese a haber firmado por el club el día anterior.

De hecho acabó acumulando 12 dígitos de valoración tras anotar siete puntos, capturar seis rebotes y poner dos tapones en 15:16 minutos, beneficiándose de los problemas con las faltas de su compañero de posición.