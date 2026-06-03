El ‘primer’ Madrid de Scariolo ya juega sin red

«No me planteo caer el jueves, me planteo que mañana nos preparemos y el jueves intentemos ganar en Tenerife. Ese es el plan», decía Sergio Scariolo este martes en la rueda de prensa posterior a la derrota en el primer partido de los play offs de la Liga Endesa. Su ‘primer’ Real Madrid (el primero de su segunda etapa en el club) ya juega sin red. Si no gana en La Laguna, dirá adiós a la temporada 2025-26 de la forma más cruel. 18 años después, en cuartos de final.

Casualidades del baloncesto o caprichos del destino, será el artífice de esa eliminación del Real Madrid a manos de Unicaja Málaga en 2008 quien cargará con la responsabilidad de alargar esa enorme racha. Un Scariolo que, al igual que todo el vestuario, afronta esta inesperada situación límite con confianza plena en darle la vuelta y evitar un año en blanco. Y menos con un desenlace que ni hasta el más retorcido hubiera planeado.

Después de una campaña en la que la gestión de la plantilla fue prácticamente perfecta, llegando al tramo decisivo sin lesionados, las lesiones de Edy Tavares y Alex Len en el play off de la Euroliga torcieron el futuro del Real Madrid. A esas dos se sumaba la de Usman Garuba, que se rompía el tendón de Aquiles en la Final Four ante el Valencia y dejaba a los blancos sin un sólo pívot.

El Real Madrid, que ya había acudido al mercado a por Ömer Yurtseven, volvía a hacerlo en busca de un recambio de Garuba. Encontró a Mady Sissoko y este martes, un día después del anuncio de su llegada, ya se vestía la elástica blanca para debutar en el Palacio. Y el líder, mermadísimo por las lesiones y el sobreesfuerzo europeo, añadía la sexta derrota consecutiva a su racha histórica en Liga. La que más duele por el momento en que se produce y la que le deja sin red.

Scariolo, obligado a alargar una racha

Scariolo tiene menos de 48 horas para recuperar la moral de un grupo que no estuvo ni mucho menos fino en el primer partido ante Tenerife. No estuvo nada acertado en triples (4/17) y no encontró la manera de detener a su rival en esa suerte (16/31). «La diferencia ha estado ahí», dijo el técnico italiano, remarcando al conjunto aurinegro como el más anotador del campeonato desde el perímetro.

Jaime Fernández, autor de 17 puntos y cuatro triples en cinco minutos del último cuarto, provocó que el Real Madrid vaya a afrontar este jueves en el pabellón Santiago Martín un choque a vida o muerte. Ganar significa alargar la eliminatoria a un tercer partido en casa y perder cerrar la primera temporada sin títulos desde 2011, además de quedarse fuera de la Supercopa de septiembre en Badalona.

Sería un final durísimo de un curso en su mayoría ilusionante que supondría una sequía de éxitos que, con Florentino Pérez como presidente, sólo han resistido dos entrenadores del Real Madrid de baloncesto: Ettore Messina y el propio Scariolo. Capricho del destino también, a dos días de las primeras elecciones a la presidencia del club en 20 años. Todo o nada en Tenerife.