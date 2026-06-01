El Real Madrid hace oficial el fichaje de Mady Sissoko: debutará en el play off esta semana

El Real Madrid ha hecho oficial en la mañana de este lunes el fichaje de Mady Sissoko. El pívot maliense llega procedente del Pallacanestro Trieste italiano y ayudará a los de Sergio Scariolo hasta el final de la temporada. El club ha movido ficha rápido para encontrar un recambio a Usman Garuba, que se rompió el tendón de Aquiles en la Final Four de la Euroliga, y el elegido podrá debutar ya esta semana en el play off de la Liga Endesa.

«El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Mady Sissoko, pívot procedente del Pallacanestro Trieste, por el que el jugador queda vinculado a nuestro club hasta el final de esta temporada, hasta el 30 de junio de 2026», comunicó el club blanco.

Sissoko llega al Madrid para aportar esa energía desde el banquillo que daba Garuba. Las lesiones de los tres pívots (Edy Tavares y Alex Len, además de Usman) han obligado al conjunto blanco a acudir al mercado no una, sino dos veces. El primero en llegar fue Ömer Yurtseven, que ya ha jugado dos partidos en la ACB, e incluso fue expulsado en el segundo, y el de Mali es el segundo.

Ambos reforzarán una plantilla debilitada en el juego interior con el objetivo de ayudar al Real Madrid a ganar la Liga por tercer año consecutivo y evitar una temporada en blanco. Sissoko es un pívot de 25 años y 2,05 metros de altura que llegó a inicios del presente curso al baloncesto italiano después de cinco en la NCAA.

Lo que puede aportar Sissoko

Sissoko ha disputado un total de 31 encuentros, promediando 10,2 puntos y 7,3 rebotes en fase regular de la liga italiana, 11,7 y 8,3 en el play off y 13 y 8,7 en competición europea. Unos números que han llamado la atención del Real Madrid a la hora de incorporarle en esta situación de máxima urgencia. Mady podría estrenarse ya este martes en el choque de cuartos de final contra La Laguna Tenerife en el Palacio (21:00 horas) o quizá Scariolo decida esperar al jueves en Canarias.