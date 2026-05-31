Los play offs de la Liga Endesa: cuándo son, a cuántos partidos se juegan, posibles cruces y cómo ver por TV en directo y en vivo online la ACB

Ya se conocen las cuatro eliminatorias del play off hacia el título de la Liga Endesa. Real Madrid-La Laguna Tenerife, Valencia-Bilbao, Baskonia-Joventut Badalona y UCAM Murcia-Barcelona. El equipo taronja ha asaltado este domingo la segunda posición arrollando al Barça en el Palau Blaugrana en un partido aplazado (77-102), lo que provoca que pueda haber un Clásico en semifinales.

Los culés han quedado quintos, justo por debajo de un UCAM Murcia (4º) con el que se cruzarán en cuartos de final. Cabe recordar que los murcianos le vencieron en los dos encuentros de la fase regular y se lo pusieron muy difícil en la Copa del Rey.