Se confirma el bombazo: Xavi Pascual dejará el Barcelona para fichar por el Dubai

Se confirma el bombazo en el banquillo del Barcelona de baloncesto. Xavi Pascual dejará de ser el entrenador azulgrana al término de la presente temporada para afrontar un nuevo reto. El catalán fichará por el Dubai Basketball, club de Emiratos Árabes con el que ya tiene todo apalabrado para dirigir a su equipo a partir de la próxima campaña.

En este periódico ya contamos que el Dubai había seducido a Xavi Pascual con una oferta jamás vista en el baloncesto europeo en términos económicos. El equipo emiratí quedó undécimo este curso en su primera participación en la Euroliga y está siendo el principal agitador del mercado de fichajes con nombres como Alpha Diallo, mejor defensor de la temporada, o Mamadi Diakité.

Xavi Pascual ha comunicado al Barça que abonará los más de 300.000 euros de la cláusula de rescisión que firmó en un contrato que le unía al club hasta 2028. El de Gavá regresó al equipo culé el pasado noviembre 10 años después y los resultados no han terminado siendo los esperados, ya que el Barcelona ni se clasificó al play off de la Euroliga y cayó en semifinales de la Copa del Rey.

El técnico sacó el máximo rendimiento posible a una plantilla muy baja en calidad respecto a los grandes equipos de Europa y tratará en sus últimas semanas al frente de realizar una hazaña en la Liga Endesa, el único título posible para el Barcelona.

Este jueves a las 11:30 horas atenderá a los medios en la Ciudad Condal para explicar su salida y a partir de octubre se le verá dirigiendo a un Dubai que todavía no puede jugar en su país por la guerra en Oriente Medio.

Xavi Pascual deja el Barcelona

«El FC Barcelona informa de que el entrenador Xavi Pascual i Vives ha comunicado al Club que hará efectiva, al final de esta temporada, la cláusula de rescisión presente en el contrato que le vinculaba con el Club hasta 2028.

De esta manera, el técnico de Gavà pondrá fin a su segunda etapa como entrenador del Barça de baloncesto, que comenzó el 17 de noviembre de 2025, cuando el equipo se encontraba en una situación complicada a nivel deportivo. El FC Barcelona le agradece el trabajo realizado durante estos meses y le desea mucha suerte en el futuro.

Todas las partes se encuentran ahora centradas en el objetivo común de terminar la temporada con el título de la Liga ACB.

El Club convocará en breve a los medios de comunicación a una rueda de prensa que realizará Xavi Pascual este jueves a las 11.30 horas».