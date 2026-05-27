Los arqueólogos no dan crédito: desentierran en Perú una figura de madera prehispánica perfectamente conservada

El complejo arqueológico de Chan Chan, en Perú, vuelve a sorprender con un hallazgo excepcional. Durante los trabajos de excavación en la Huaca Takaynamo, un equipo de especialistas ha recuperado una figura de madera de 47 centímetros en un estado de conservación asombroso.

Esta pieza revela detalles inéditos sobre la función ceremonial de un edificio periférico a este yacimiento.

Encuentran una figura de madera intacta durante las excavaciones en la Huaca Takaynamo

La pieza, documentada por el Ministerio de Cultura de Perú, mide exactamente 47 centímetros de largo por 16 de ancho. Según los investigadores del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach), la escultura representa a un personaje que aparece como cargador de andas.

Lo que más impacta a la comunidad científica es su excelente estado de conservación, que permite apreciar con claridad los pigmentos originales y los relieves tallados con maestría por los artesanos del pasado.

La estatuilla apareció en un contexto secundario durante la tercera etapa del proyecto de recuperación de este monumento, situado al norte de la ciudadela de Chan Chan, en el distrito de La Esperanza.

Este hallazgo se enmarcó en un ambicioso plan de ocho meses de trabajo iniciado en abril de 2022, cuyo objetivo era conocer mejor la arquitectura y los usos rituales que los ancestros dieron a este espacio sagrado.

Qué secretos revela la fisonomía de esta figura de madera de la cultura Chimú

El realismo y la simbología de la figura destacan significativamente sobre otros descubrimientos previos en Perú. La estatuilla luce un gorro de corte trapezoidal decorado con 7 bandas verticales en colores claros y oscuros alternos.

Su rostro, de forma ovalada y pintado íntegramente de rojo, presenta una nariz de perfil recto y ojos almendrados. Los arqueólogos informan que las orejas circulares conservan una resina negra que servía para fijar pequeñas placas de nácar, un detalle técnico de gran sofisticación.

En cuanto a su vestimenta y postura, estos son algunos de los detalles destacados:

Indumentaria: el personaje viste un faldellín triangular con bordes decorados mediante pequeñas bandas rectangulares.

el personaje viste un faldellín triangular con bordes decorados mediante pequeñas bandas rectangulares. Posición de los brazos: el brazo izquierdo se dobla hacia el torso, mientras que el derecho se eleva hasta la altura del hombro.

el brazo izquierdo se dobla hacia el torso, mientras que el derecho se eleva hasta la altura del hombro. Elementos asociados: junto a la escultura, el equipo recuperó un pequeño bolso negro decorado con hilos marrones y blancos, además de un collar confeccionado con semillas de nectandra.

El papel de la Huaca Takaynamo en el patrimonio mundial de Chan Chan

Arturo Paredes Núñez, jefe de la Unidad de Investigación del Pecach, explica que estas tallas en madera suelen clasificarse en fijas o móviles.

Mientras que las fijas suelen custodiar los ingresos de los conjuntos amurallados de Chan Chan, esta pieza móvil ratifica la función ceremonial de los edificios periféricos al núcleo urbano.

La Huaca Takaynamo destaca por ser uno de los templos más antiguos de la periferia, y su estudio resulta fundamental para comprender la evolución del complejo arquitectónico.

La viceministra de Patrimonio Cultural, Janie Gómez, subrayó durante su inspección del área que el país posee una riqueza arqueológica capaz de sustentar el desarrollo nacional mediante la puesta en valor de sus monumentos.

La recuperación de esta figura no solo enriquece el conocimiento de un sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sino que también prepara el monumento para su futuro uso turístico al servicio de la comunidad local e internacional.