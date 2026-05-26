Hallazgo de alcance en Galicia: un yacimiento de las Islas Cíes confirma la presencia humana mucho antes del Imperio romano

Las Islas Cíes guardan secretos que reescriben la historia de Galicia. Una campaña arqueológica en el castro de Hortas ha desenterrado evidencias de una comunidad organizada mucho antes de la conquista de Roma.

El hallazgo de una vivienda de la Edad del Hierro demuestra que este archipiélago era un enclave estratégico habitado de forma continuada, desafiando todas las teorías previas sobre su ocupación.

Las excavaciones en el archipiélago vigués revelan un gran asentamiento previo a la conquista de Roma

El equipo del Grupo de Estudios en Arqueología, Antigüedades y Territoriales (GEAAT) de la Universidad de Vigo ha liderado una intervención decisiva entre abril y mayo de 2026.

Los trabajos, desarrollados en colaboración con el Parque Nacional Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas de Galicia, confirman que la ladera este del castro de Hortas albergó un asentamiento de gran relevancia.

Este yacimiento se sitúa en el extremo sur de la isla del Medio, también conocida como isla del Faro, en un terreno escarpado que permitía el control absoluto de las rutas marítimas.

Según informa la Universidad de Vigo, los resultados de esta segunda campaña se consolidan al castro de Hortas como un referente de la arqueología gallega.

Los investigadores han ampliado los sondeos iniciados en 2025, localizando estructuras habitacionales que prueban una organización social compleja en la Edad del Hierro.

La dificultad del acceso y la pendiente de la escalera no impidieron que los profesionales documentaran la evolución del sitio.

¿Qué revela el hallazgo de la primera casa de la Edad del Hierro en las Cíes?

El descubrimiento más significativo de esta campaña es, sin duda, una gran vivienda de época castreña. Se trata de la primera estructura doméstica de estas características que se constata en las Islas Cíes.

Hasta la fecha, los indicios de ocupación humana anteriores a la llegada de los romanos eran escasos o estaban muy fragmentados, pero este hallazgo proporciona una base material sólida para entender las dinámicas sociales de las comunidades insulares.

Esta vivienda se encuentra asociada a un impresionante ‘conchero’ que alcanza los tres metros de profundidad. Este depósito de desechos orgánicos indica un uso prolongado y sistemático del espacio por parte de los habitantes castreños.

El equipo recuperó abundantes muestras de fauna y piezas cerámicas que los laboratorios del GEAAT en el campus de Orense analizarán próximamente. Además, especialistas de la Universidad de León estudiarán los restos animales para reconstruir los patrones alimenticios y la economía de subsistencia de estos antiguos poblados.

Continuidad del poblamiento desde la época castreña hasta la Edad Media

Los arqueólogos identifican dos niveles de ocupación diferenciados: uno correspondiente a la Antigüedad tardía (siglos V y VI d.C.) y otro a la etapa de la Alta Edad Media (siglos IX y X d.C.).

Estos datos refuerzan la idea de que las Cíes nunca fueron un lugar aislado, sino un punto de resistencia y vida activa durante las transformaciones del medioevo.

Esta investigación se integra en el proyecto «Centinela: Patrimonio Cultural en peligro», financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Galicia.

El objetivo final, previsto para julio de 2026, es catalogar y monitorear los bienes culturales del Parque Nacional frente a riesgos erosivos y la acción humana. La relevancia de estos hallazgos subraya la necesidad de proteger un patrimonio que sigue revelando cómo vivían los gallegos hace miles de años.