Zorío denuncia a Peter Lim ante la Agencia Tributaria por posibles delitos fiscales

Miguel Zorío, representante de Marea Valencianista, ha presentado una denuncia en la Agencia Tributaria por posibles delitos fiscales cometidos por Meriton Holdings, Meriton Capital, Valencia CF Asia Ltd, Peter Lim, Lay Hoon, Anil Murthy, la Liga (como controlador financiero del club), Javier Solís, Inma Ibáñez y otros.

Para el ex vicepresidente del Valencia CF, «tras el sorprendente fallo de la Audiencia Provincial de Valencia, con cambio de ponente incluido (sin avisar a las partes), he decidido seguir planteando la batalla por la verdad. Quiero que al final se condene a todos aquellos que han decidido, ordenado y ejecutado el presunto asalto a las arcas del club, con ramificaciones en diversos sectores de la ciudad. Tenemos pruebas que han servido para que Meriton sea condenado por el TAS o que Peter Lim y Jorge Mendes sean investigados por la fiscalía de Portugal».

«Sin embargo, aquí soportamos una frustrante omertá fiscal y judicial. Por eso, y recordando que Peter Lim, Jorge Mendes y Lay Hoon (administradores y dueños de Mint Capital) ya fueron señalados en la gravísima condena por delitos fiscales que sufrió Cristiano Ronaldo (Lim, Mendes y Lay Hoon le montaron el entramado de blanqueo); he presentado la documentación que prueba presuntos y gravísimos delitos fiscales de todos los implicados. Movieron millones de euros con Meriton en Hong Kong, con la empresa que montaron en Singapur (y que debía estar cerrada desde 2017) o no declararon sus ingresos en España ni como residentes ni como no residentes. Al Capone no cayó por sus oscuros negocios mafiosos, sino por sus problemas con Hacienda. Igual este es el camino», añadió.

En la denuncia presentada a la Agencia Tributaria se detallan los siguientes presuntos delitos: movimientos de 2.6 millones de euros con Valencia CF Asia Ltd, de los que no se informa en las cuentas de 2023; movimientos de 23.3 millones de euros con Meriton Holdings Ltd. en Hong Kong, de los que no se informa en las cuentas de 2022 y 2023; posible delito fiscal de Lay Hoon Chan por no declarar sus ingresos como ejecutiva del Valencia CF SAD, ni como residente ni como no residente. Este delito ya estaba siendo investigado por Hacienda a estancias de las indagaciones encargadas a la UDEF en Valencia. Por todo ello, desde Marea Valencianista solicitan la investigación fiscal de todos los implicados desde 2014 hasta la actualidad.