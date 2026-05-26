Así es el ‘sleepmaxxing’: todo lo que debes saber sobre el hábito viral para dormir que los expertos consideran muy peligroso

Todo lo que debes saber sobre este hábito viral para dormir que los expertos consideran muy peligroso el sleepmaxxing. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que quizás tocará centrarnos un poco más en la forma de dormir que tenemos. Son varios los especialistas que saben la importancia de dormir mejor, en este momento en el que cada cambio acaba siendo una realidad.

Las horas de sueño son sagradas, por mucho que queramos aprovechar al máximo estas rutinas que tenemos por delante. Llega un momento en el que tocará estar muy pendientes de este tipo de elementos que, sin duda alguna, acabará marcando una importante decisión. Es momento de saber un poco más lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, tendremos que conocer una rutina que se ha convertido en viral y puede ser especialmente peligrosa. Este hábito puede cambiarlo todo, aunque te parezca que es bueno para dormir, los expertos lanzan una importante advertencia que hay que tener en consideración.

Este hábito viral para dormir puede ser peligroso

Los expertos advierten de la importancia de conseguir dormir bien y conseguir mantener estas rutinas de sueño que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Es momento de apostar claramente por una serie de detalles que, sin duda alguna, serán esenciales.

Este hábito que puede convertirse en la antesala de algo más, con algunas novedades que serán las que nos acompañarán en breve. Una manera de hacer realidad estos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno, en unas jornadas en las que podemos alargarlas demasiado o buscar un sueño que nuestro cuerpo no puede asumir.

Nos centraremos en estos cambios de tendencia que pueden acabar generando más de una sorpresa. En unos días en los que cada elemento cuenta. Estas horas para las que nuestro cuerpo está diseñado en modo desconexión, este descanso que puede ser esencial para acabar consiguiendo lo que necesitamos.

Dormir con este hábito viral puede ser especialmente peligroso si no tenemos en cuenta algunos cambios que serán esenciales que tengamos en nuestro poder. Es momento de apostar por un giro radical que puede ser esencial que tengamos en cuenta.

Los expertos alertan de los riesgos del sleepmaxing

Tal y como explican los expertos de Mundofarmaceutico: «Una de las tendencias más virales en redes sociales de los últimos meses es el conocido como sleepmaxxing: es decir, maximizar la calidad del sueño a través de distintas técnicas. Algunas neutras, otras que potencialmente podrían ser beneficiosas y otras rechazadas tajantemente por los expertos. Y, entre ellas, las hay que han llegado a ocasionar al menos un fallecimiento por ahogamiento y asfixia».

Siguiendo con la misma explicación, hay algunos elementos que son beneficiosos y que pueden ayudarnos a descansar mejor:

Por su efecto relajante, darse una ducha una hora antes de irse a dormir.

Eliminar la cafeína por completo (aunque el consenso habla de que lo ideal sería detener su consumo más de 6 horas antes de acostarse).

Apoyarse en complementos como magnesio y melatonina para propiciar los procesos químicos que favorezcan el sueño.

Intentar practicar ejercicios de meditación por la noche, durante aproximadamente 30 minutos.

Cuidar la temperatura ambiente en la habitación en la que vamos a dormir, para que esté fresca. Las temperaturas extremas (muy fría o muy caliente) harán que se resienta el sueño.

Pero cuidado, de entre todas estas medidas hay también algunos puntos negativos, como el hecho de respirar por la nariz a toda costa, dejando a esa boca que en algunos momentos, puede ser esencial. Siguiendo con la misma explicación: «Y eso ha llevado a que aconsejen que la persona que respire por la boca se la cierre con cinta adhesiva, de tal forma que evite roncar y disminuir el mal aliento al despertar. Otra de las ocurrencias sin base científica ha sido la de colgarse del cuello con cuerdas o cinturones y balancearse en el aire. Eso hizo un ciudadano chino al que se le atribuyó su fallecimiento por causa de un ahogamiento al practicar esta manera de acabar con el insomnio».

Por lo que, debemos tener cuidado de todo lo que aparece en redes sociales y en la medida de lo posible, buscar las formas de conseguir más información al respecto que nos ayude a acabar con cualquier duda que aparezca. Dormir bien es esencial, pero deberemos estar preparados para hacerlo con unas normas y bajo la supervisión de un experto si tenemos problemas para conciliar el sueño. Sólo de esta manera vamos a conseguir un descanso reparador de la forma que lo acabaremos necesitando.