Ni a las diez ni justo antes de dormir: este es el mejor momento para cenar

El reloj biológico también se sienta a la mesa

El cuerpo humano funciona siguiendo ritmos circadianos, una especie de reloj interno que regula procesos tan importantes como la producción hormonal, la temperatura corporal, el sueño o la digestión. Durante el día, el organismo está preparado para recibir energía y metabolizar los alimentos de forma eficiente. Por la noche, en cambio, comienza a entrar en modo descanso. Ahí es donde aparece el problema de las cenas tardías.

Cuando cenamos demasiado tarde, el sistema digestivo sigue trabajando mientras el cuerpo intenta prepararse para dormir. Esto puede alterar la secreción de melatonina, la hormona responsable del sueño, y afectar tanto a la calidad del descanso como al metabolismo. Algunos estudios incluso relacionan las cenas tardías con mayor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y problemas cardiovasculares.

La explicación es sencilla: por la noche disminuye la sensibilidad a la insulina y el organismo procesa peor ciertos nutrientes, especialmente azúcares y grasas. El resultado es una digestión más lenta y una mayor tendencia a almacenar energía en forma de grasa.

Entonces, ¿cuál es la mejor hora para cenar?

Aunque no existe una respuesta exacta válida para todo el mundo, la mayoría de especialistas coinciden en una recomendación: cenar entre dos y tres horas antes de irse a dormir.

Eso significa que, si una persona suele acostarse a medianoche, lo ideal sería cenar antes de las nueve de la noche. En quienes se duermen más temprano, la cena debería adelantarse aún más. El problema aparece cuando la última comida del día se produce demasiado cerca de la hora de dormir.

Valter Longo, director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California, insiste precisamente en esa ventana de tiempo. Según explica, cenar tarde envía al cuerpo el mensaje de que todavía debe permanecer activo, alterando los mecanismos naturales de descanso y recuperación.

Más allá de la hora concreta, la regularidad también juega un papel importante. Mantener horarios estables ayuda al organismo a sincronizar mejor sus funciones metabólicas y digestivas.

Dormir mal puede empezar en la cena

Muchas personas relacionan el insomnio con el estrés, el uso del móvil o la ansiedad, pero pocas veces piensan en la cena como uno de los factores determinantes. Sin embargo, comer tarde o hacer cenas copiosas puede influir directamente en la calidad del sueño.

Acostarse con el estómago lleno aumenta las probabilidades de sufrir reflujo, sensación de pesadez o despertares nocturnos. Además, el cuerpo necesita mantener activa la digestión cuando en realidad debería estar concentrado en los procesos de reparación celular y descanso profundo.

Los expertos recomiendan optar por cenas ligeras y equilibradas, priorizando proteínas fáciles de digerir, verduras cocinadas y carbohidratos complejos en cantidades moderadas. También aconsejan evitar el exceso de grasas, fritos, alcohol y azúcares antes de dormir.