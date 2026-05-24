Ni a las diez ni justo antes de dormir: este es el mejor momento para cenar
La ciencia lo confirma: cenar tarde puede afectar mucho más de lo que imaginas
La hora de la cena influye en tu descanso, tu peso y tu salud
Hay hábitos que repetimos de manera automática sin plantearnos demasiado si realmente benefician a nuestro organismo. Cenar es uno de ellos. Entre jornadas laborales interminables, planes improvisados y horarios cada vez más tardíos, muchas personas terminan cenando cerca de las diez de la noche, o incluso más tarde, sin ser conscientes del impacto que esto puede tener en el descanso, el metabolismo y la salud a largo plazo. En los últimos años, la crononutrición, la disciplina que estudia la relación entre los horarios de comida y el reloj biológico, ha puesto el foco en una cuestión clave: no sólo importa qué comemos, sino también cuándo lo hacemos. Y aunque no existe una hora universal válida para todos, los expertos coinciden en que adelantar la cena puede marcar una diferencia notable en cómo dormimos, digerimos y gestionamos nuestra energía diaria.
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