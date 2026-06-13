Ágatha Ruiz de la Prada dice lo que piensa sobre las mujeres que siempre salen a la calle en zapatillas

Durante años, las zapatillas estuvieron asociadas casi exclusivamente al deporte. Sin embargo, esa percepción ha cambiado de forma radical y hoy forman parte imprescindible del armario de millones de mujeres, independientemente de su edad o estilo.

Lo que comenzó siendo un calzado destinado a la actividad física se ha consolidado como una de las opciones favoritas para el día a día, imponiéndose incluso a alternativas tradicionales como las sandalias, los mocasines, las bailarinas o las botas.

La evolución de los hábitos de vida y el ritmo acelerado que caracteriza a la sociedad actual han convertido la comodidad en una prioridad. Cada vez son más las mujeres que buscan prendas y accesorios que les permitan afrontar jornadas largas sin renunciar a la imagen personal, una tendencia que ha impulsado definitivamente el éxito de las zapatillas.

Entre quienes respaldan este cambio se encuentra la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, una de las creadoras más reconocidas del panorama nacional y una figura que siempre ha destacado por su personalidad y por una visión muy particular de la moda.

Una nueva forma de entender la moda

La diseñadora ha abordado esta cuestión durante un encuentro organizado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, donde reflexionó sobre cómo han cambiado las costumbres relacionadas con la vestimenta y el calzado. Lejos de mostrar nostalgia por épocas en las que los tacones ocupaban un lugar predominante, Ruiz de la Prada defendió la transformación que se ha producido en las últimas décadas.

«Ahora la gente va en zapatillas porque quiere comodidad. Las mujeres quieren hacer de todo y, para hacer de todo, hay que ir en zapatillas», afirmó durante su intervención. Una declaración que resume la filosofía que, según la diseñadora, domina actualmente la forma de vestir de muchas mujeres.

Sus palabras reflejan una realidad evidente en calles, oficinas y eventos informales. Las zapatillas han dejado de ser un complemento reservado para momentos concretos y se han convertido en una pieza habitual dentro de estilismos urbanos, profesionales e incluso sofisticados.

Una afición que viene de lejos

Aunque el fenómeno de las zapatillas vive actualmente uno de sus momentos de mayor popularidad, Ágatha Ruiz de la Prada asegura que su relación con este tipo de calzado comenzó mucho antes de que se convirtiera en una tendencia generalizada. Así lo explicó en una entrevista concedida a la revista Lecturas, donde habló abiertamente de sus preferencias a la hora de vestir.

La diseñadora reconoció que siempre ha sentido una especial predilección por el calzado cómodo debido a una costumbre que mantiene desde hace años: caminar. «Soy una persona a la que le gusta mucho andar, pero que no hace nada de deporte, ir en zapatillas me facilita la caminata», explicaba durante esa conversación.

Pese a que las plataformas forman parte de su imagen pública y se han convertido en una de sus señas de identidad más reconocibles, la creadora admite que para los desplazamientos, los viajes o las largas jornadas de trabajo prefiere recurrir al calzado plano.

Esta visión coincide con la evolución que ha experimentado la industria en los últimos años. Las firmas de lujo y las grandes marcas han incorporado las zapatillas a sus colecciones de forma habitual, contribuyendo a eliminar las barreras que antes separaban la ropa deportiva de la moda más exclusiva.

La fascitis plantar

Ágatha también compartió una experiencia personal que reforzó todavía más su apuesta por el calzado cómodo. La diseñadora recordó un episodio ocurrido durante una intensa gira profesional por México, donde tuvo que participar en varios desfiles en distintas ciudades.

Según relató, hace dos años realizó ocho desfiles en diferentes puntos del país y, debido a la cantidad de equipaje que llevaba, optó por viajar utilizando un calzado menos adecuado para tantas horas de actividad. La decisión terminó teniendo consecuencias físicas importantes.

«Hace dos años, hice ocho desfiles en distintas ciudades de México. Y entonces, como llevaba la maleta muy, muy, muy llena, pues fui en chanclas. Y al volver cogí una fascitis plantar morrocotuda. Y dije zapatillas. Ahora y desde entonces pienso todo el rato en mis pies», explicó.

La fascitis plantar es una dolencia frecuente que afecta a la planta del pie y puede provocar molestias intensas al caminar. Tras aquella experiencia, la diseñadora asegura haber tomado plena conciencia de la importancia de elegir un calzado adecuado para proteger la salud y evitar problemas derivados de largas jornadas de actividad.

Comodidad como filosofía de vida

La artista también reveló que posee muchos pares de zapatillas en su armario y que algunas de sus favoritas son los modelos de la firma On, popularizados internacionalmente por su vinculación con el ex tenista Roger Federer. Su elección responde, una vez más, a criterios prácticos vinculados al bienestar diario.

«Siempre he sido muy fan de las zapatillas y ahora están muy de moda», señalaba. Una afirmación que resume el cambio cultural que ha experimentado este tipo de calzado, capaz de pasar de las pistas deportivas a convertirse en un elemento esencial de la moda contemporánea.

En un momento en el que la funcionalidad gana terreno dentro de la industria de la moda, las palabras de la diseñadora reflejan una realidad compartida por millones de mujeres: la búsqueda de un equilibrio entre estilo y bienestar. Y en ese escenario, las zapatillas continúan consolidándose como el calzado que mejor responde a las exigencias del día a día.