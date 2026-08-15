Parece un simple hornillo de camping, pero se está convirtiendo en uno de los productos más buscados de Lidl este verano

Ir de camping es algo bastante habitual para muchas familias en verano, pero lo cierto es que la mayoría de veces, implica reducir el equipaje a lo imprescindible, aunque eso no significa tener que renunciar a preparar algo caliente. Ya sea para tomarse un café al levantarse, una sopa al terminar una ruta o una cena rápida, todo ello se puede resolver con un equipo que apenas ocupe sitio. Y precisamente en ese terreno entra uno de los productos que Lidl tiene este verano dentro de su catálogo de camping y que está arrasando: un pequeño hornillo de gas de Crivit que cuesta 10,99 euros.

A primera vista no tiene demasiado misterio ya que es un hornillo compacto, pensado para colocar directamente sobre el cartucho de gas y utilizar una sartén, un cazo o un recipiente de dimensiones adecuadas. Sin embargo, su precio y, sobre todo, sus 385 gramos de peso hacen que resulte especialmente práctico para quienes necesitan llevar el material de acampada de un sitio a otro sin cargar con una cocina portátil de mayores dimensiones. El modelo ofrece además una potencia máxima aproximada de 1.300 W y permite regular la llama de manera continua, dos características que amplían bastante sus posibilidades pese a su pequeño tamaño. Lidl lo presenta además como un aparato de bajo consumo y compatible con cartuchos de butano que cumplan la norma EN 417. Una combinación sencilla que explica por qué este tipo de accesorios cobra protagonismo en plena temporada de escapadas, campings y vacaciones al aire libre y ya está arrasando en Lidl.

El hornillo de camping de Lidl que está arrasando

Uno de los principales reclamos del hornillo de Crivit que vende Lidl es su precio. Está disponible en la tienda online de Lidl por 10,99 euros, una cifra que lo coloca entre esos accesorios que permiten completar el equipo de camping sin realizar un gran desembolso. No incorpora el cartucho de gas, por lo que éste debe adquirirse por separado. Su diseño también responde a la necesidad de ahorrar espacio. El hornillo mide aproximadamente 13,7 centímetros de diámetro y 21 centímetros de alto, mientras que su peso se queda en unos 385 gramos. Está fabricado en plástico y metal y cuenta con un soporte de cocción de 13,7 centímetros de diámetro. Estas dimensiones permiten guardarlo con relativa facilidad junto al resto del material y transportarlo sin sumar demasiado peso al equipaje.

No pretende sustituir una cocina convencional ni competir con equipos de camping mucho más completos, sino que su planteamiento es bastante más directo: disponer de un único fuego allí donde no existe una cocina, siempre respetando las condiciones de seguridad indicadas por el fabricante. Puede servir para calentar agua, preparar café, cocinar alimentos en una sartén pequeña o hacer elaboraciones sencillas durante una acampada.

Una potencia de 1.300 W y una llama que se puede regular

Que sea pequeño no significa que funcione únicamente con una intensidad fija. El hornillo alcanza una potencia máxima aproximada de 1.300 W e incorpora una llama regulable de forma continua. De esta manera, el usuario puede ajustar la intensidad dependiendo de lo que esté preparando, en lugar de cocinar siempre a máxima potencia. Lidl señala además el bajo consumo entre las características del aparato.

El combustible que utiliza este hornillo para camping de Lidl es butano y el sistema funciona mediante presión directa. Según las especificaciones del producto, puede emplearse con cualquier cartucho del tipo 200 marcado como «Butano», siempre que cumpla con la norma EN 417. Este último detalle es importante ya que no basta con utilizar cualquier recipiente de gas que pueda parecer compatible físicamente, sino que debe respetarse la especificación indicada para el hornillo. Esa sencillez de funcionamiento es precisamente uno de sus puntos más prácticos para una escapada. Frente a equipos de cocina de mayores dimensiones, el hornillo está pensado para resolver preparaciones básicas ocupando poco espacio. Puede resultar útil tanto en un camping como durante determinadas actividades al aire libre en las que esté permitido utilizar este tipo de aparatos.

Las precauciones que hay que tener antes de utilizarlo

El precio de 10,99 euros y su reducido tamaño no deben hacer olvidar que se trata de un aparato que funciona con gas y llama abierta. Las propias instrucciones de Lidl especifican que debe utilizarse únicamente al aire libre o en espacios bien ventilados y que es necesario leer las instrucciones de uso antes de ponerlo en funcionamiento.

También conviene prestar atención al lugar elegido para cocinar. El hornillo debe situarse sobre una superficie estable y utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante. En verano, además, las restricciones relacionadas con el riesgo de incendios pueden limitar o prohibir el uso de fuego y determinados dispositivos en zonas forestales, áreas recreativas o espacios naturales, por lo que antes de encenderlo resulta imprescindible comprobar la normativa aplicable en el lugar concreto. Con esas precauciones, el modelo de Crivit se presenta como una solución muy sencilla para quienes buscan un hornillo sin complicaciones ya que no es uno de los accesorios más sofisticados que pueden llevarse de camping, pero precisamente ahí está su baza: hace una tarea muy concreta, ocupa poco y cuesta poco más de diez euros.