Una española hace la misma compra en Lidl de Reino Unido y en uno de España y la diferencia de precios no tiene sentido: «Lo del aceite de oliva me parece tan fuerte»

En España siempre han vendido la idea de que hay sueldos inferiores a los de otros países de la Unión Europea como Alemania o Reino Unido, pero en esos mismos países la calidad de vida es más cara, poniendo de ejemplo los precios de supermercado. Pero, ¿realmente es cierto que son más caros los alimentos o artículos de supermercado?

Laura Meléndez ha decidido hacer un video comparando los precios de la cadena de supermercados LIDL en Reino Unido y en España y mostrar cuál es la diferencia de precios. Es importante recalcar que en Reino Unido el salario medio se sitúa en torno a los 54.285 euros, mientras que en España ronda los 32.446 euros; es decir, el sueldo medio es un 67,31% más alto en Reino Unido que en España.

La diferencia de los precios entre países

Antes de adentrarse en las comparativas, cabe recalcar que, aunque la cadena opere en ambos países, los catálogos son muy diferentes, al igual que las promociones y precios.

Los productos que en Reino Unido resultan más baratos son la bolsa de zanahorias, la bolsa de lechuga iceberg, el vinagre, la mayonesa, el ajo, el colutorio, filetes de cerdo, las patatas, el queso de ensalada, los huevos, el aguacate.

En cambio, los productos que en España tienen un precio menor son la leche de avena, el arroz, el chocolate, una bolsa de patatas fritas congeladas, los yogures, las manzanas, los helados.

Según la comparación de la influencer, en España se gastarían 57,25 euros por una compra que en Reino Unido alcanzaría los 50,33 euros. El aceite de oliva fue el gran protagonista de este video, donde la influencer exclamó su sorpresa al descubrir que en Reino Unido un litro de aceite le costó 5,28 euros, mientras que en España pagó 8,90 euros.

Causas de la diferencia en el precio del aceite

En España, el aceite de oliva es un alimento muy empleado (11 litros por persona al año), mientras que en el Reino Unido el consumo es mucho menor, llegando a ni siquiera consumir un litro por persona al año. El aceite que está a la venta en las estanterías británicas suele pertenecer a lotes comprados hace meses o incluso años, adquiridos a los agricultores españoles cuando el precio en origen era mucho más bajo.

Otro factor es que las cadenas de supermercado de Reino Unido reducen los márgenes de beneficio para atraer a consumidores que prefieren comprar aceite de girasol o de colza. El aceite de exportación barato suele ser refinado o mezcla de cosechas, mientras que en España se demanda más el virgen extra de la campaña actual.