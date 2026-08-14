Los Jonas Brothers se van de vacaciones a Alicante antes del estreno de ‘Camp Rock 3’ y se quedan a cuadros: «Todo el mundo era holandés»

Los Jonas Brothers han elegido España como escenario para desconectar durante unos días y disfrutar de unas vacaciones en familia. Joe, Nick y Kevin Jonas han aprovechado el parón de su gira musical para trasladarse hasta la costa de Alicante, concretamente a Jávea, donde han combinado jornadas de navegación por el Mediterráneo, baños en algunas de las calas más conocidas de la zona y una buena dosis de gastronomía española. Los hermanos estadounidenses han compartido algunos detalles de esta escapada en su pódcast Hey Jonas!, donde han reconocido que la experiencia ha sido «increíble», aunque también hubo un detalle que les dejó completamente desconcertados. Y es que, según contaron entre bromas, hubo momentos en los que llegaron a pensar que no estaban en España, sino en un pequeño pueblo de Holanda.

La escapada de los hermanos llega, además, en un momento especialmente señalado para ellos. Este 14 de agosto se estrena en Disney+ Camp Rock 3, el esperado regreso de una de las películas que convirtió a los Jonas Brothers en ídolos adolescentes. Joe, Nick y Kevin vuelven a ponerse en la piel de Shane, Nate y Jason Gray, los integrantes de Connect 3, en una nueva aventura musical en la que regresan a Camp Rock para buscar a la próxima gran estrella que acompañará a la banda en su gira. El estreno supone el regreso de una saga que marcó a toda una generación y que vuelve con música nueva, nuevos personajes y la participación de Demi Lovato como productora ejecutiva. Así, mientras el público recupera a los hermanos en la pantalla, ellos aprovechan los días previos al estreno para desconectar en uno de los rincones más deseados del Mediterráneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J O E J O N A S (@joejonas)

La escapada reunió a varios miembros de la familia Jonas. Cuando Nick Jonas llegó a España, ya se encontraban en el destino su mujer, Priyanka Chopra, su hija Malti Marie y sus padres, mientras que Joe se incorporó posteriormente. La familia aprovechó estos días de descanso para celebrar fechas especiales, navegar por la costa alicantina y disfrutar de la tranquilidad de un destino que cada verano atrae a numerosos rostros conocidos. Uno de los momentos más señalados fue precisamente el cumpleaños de Priyanka Chopra, que celebró sus 44 años el pasado 18 de julio durante esta estancia en la Costa Blanca. Joe, además, fue compartiendo algunas imágenes del viaje en sus redes sociales, con fotografías desde una embarcación y estampas de los paisajes mediterráneos que encontraron durante sus recorridos por la Marina Alta.

Pero si hubo algo que sorprendió especialmente a los hermanos fue la enorme presencia de ciudadanos neerlandeses que encontraron prácticamente desde que pusieron un pie en la zona. La anécdota llegó a tal punto que Joe y Nick llegaron a comparar sus vacaciones con un episodio de Black Mirror. «Estábamos en España y fue raro… era como un episodio de Black Mirror porque todo el mundo era holandés», explicaron en su pódcast. Lo que comenzó como una simple curiosidad terminó convirtiéndose en uno de los grandes recuerdos de su viaje. Según relataron, el propietario de la casa que habían alquilado era neerlandés, al igual que la persona encargada de gestionar la vivienda, su marido —que además ejercía como chef privado— y buena parte de quienes trabajaban en el alojamiento.

La sensación no se quedó únicamente en la casa. Joe y Nick aseguraron que la presencia neerlandesa se repetía allá donde iban. En una farmacia, en una tienda especializada en quesos y carnes, en diferentes comercios del centro e incluso entre las personas con las que se cruzaban durante sus paseos. «Era como estar en un pueblo holandés», bromearon. La situación les llamó tanto la atención que decidieron preguntar a algunos vecinos por qué había tantos holandeses en la zona. La respuesta que recibieron fue bastante sencilla: «Hay un vuelo que te trae aquí». Una explicación que, según contaron, escucharon en diferentes ocasiones y que terminó de alimentar la curiosidad de los hermanos sobre la particular mezcla de nacionalidades que encontraron durante sus vacaciones.

Más allá de esta divertida sorpresa cultural, la experiencia de los Jonas Brothers en Alicante fue de todo menos decepcionante. Los tres hermanos pudieron disfrutar de largos paseos en barco por la Costa Blanca, descubrir algunas de sus calas más espectaculares y visitar enclaves naturales como el Parque Natural del Montgó y la Reserva Natural del Cabo de San Antonio. También se dejaron seducir por uno de los grandes reclamos gastronómicos de la Comunidad Valenciana. Si hay algo que los convenció definitivamente para elegir este destino, además de sus playas y sus casas mediterráneas, fue la paella. Los cantantes de Disney reconocieron que la gastronomía tuvo mucho peso a la hora de escoger este rincón de España y no dudaron en probar otros productos locales, incluidos los helados artesanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J O E J O N A S (@joejonas)

Xàbia no es, en cualquier caso, un destino desconocido para las celebrities internacionales. Sus calas, aguas mediterráneas, gastronomía, clima y cierto grado de privacidad han convertido esta localidad alicantina en uno de los rincones favoritos para quienes buscan unos días de descanso lejos de los grandes focos turísticos. La presencia de los Jonas Brothers confirma además el atractivo internacional de la Costa Blanca, que cada verano recibe a visitantes procedentes de todo el mundo. En el caso de la familia estadounidense, la elección permitió combinar la tranquilidad de una casa privada con excursiones en barco y planes familiares sin necesidad de renunciar a los pequeños lujos propios de unas vacaciones de estrella internacional.