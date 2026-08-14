La historia de amor entre Ana Mena y Óscar Casas podría no estar completamente cerrada. Después de que el pasado mes de junio trascendiera la ruptura de una de las parejas más mediáticas del panorama nacional, un inesperado movimiento en redes sociales ha vuelto a colocar a ambos en el centro de todas las miradas. El actor reaccionó con un like a una de las últimas publicaciones de la cantante y, pocas horas después, ese gesto desapareció.

El movimiento no ha pasado desapercibido para los seguidores de la expareja, especialmente después de que en las últimas semanas hayan comenzado a surgir informaciones que apuntan a un posible acercamiento entre ambos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que haya retomado su relación, lo cierto es que cualquier interacción entre ellos se analiza ahora con lupa.

Ana Mena y Óscar Casas pusieron fin a su romance después de cerca de dos años juntos. La noticia se conoció a finales de junio y fue adelantada por el periodista Javi Hoyos, antes de que diferentes medios confirmasen la separación a través de fuentes próximas a la pareja. Según trascendió entonces, se trató de una ruptura amistosa y no habría terceras personas detrás de la decisión. El principal motivo habría sido la dificultad para compaginar sus respectivas carreras profesionales.

La separación sorprendió especialmente porque ambos habían protagonizado numerosos gestos de complicidad durante su relación. Su historia comenzó en 2024, durante el rodaje de Ídolos, película que ambos protagonizaron y que terminó convirtiéndose en el escenario donde nació su romance. La relación se hizo pública meses después y, con el tiempo, dejaron de esconder su complicidad.

Sin embargo, el final de la relación no parece haber supuesto un distanciamiento absoluto. De hecho, poco después de conocerse la ruptura, el propio entorno de ambos insistía en que seguían existiendo cariño y admiración mutua. Una circunstancia que ha alimentado desde el principio la posibilidad de que, una vez superadas las dificultades que llevaron a la separación, pudieran volver a acercarse.

Ana Mena, además, no ocultó que la ruptura le estaba afectando. Durante uno de sus conciertos, la cantante llegó a emocionarse hasta las lágrimas mientras interpretaba Lárgate, una canción especialmente vinculada a esta etapa. La artista reconoció ante sus seguidores que no estaba atravesando su mejor día y aseguró que el cariño recibido por el público estaba siendo importante para ella.

A todo ello se sumaron los rumores que relacionaban a la malagueña con otras figuras conocidas, entre ellas Carlos Alcaraz y Ferran Torres. Sin embargo, Ana Mena terminó restando importancia a estas especulaciones y calificó las conclusiones sobre su vida sentimental de absurdas.

Ahora, el foco vuelve a estar puesto en Óscar Casas

La cantante ha compartido recientemente unas imágenes en bikini que rápidamente han llamado la atención de sus seguidores. Entre las numerosas reacciones que recibió la publicación, destacó especialmente la del actor, que decidió darle like. Un gesto aparentemente sencillo, pero especialmente significativo teniendo en cuenta que ambos habían decidido tomar caminos separados.

El detalle cobró todavía más fuerza porque, según se ha podido comprobar posteriormente, el like terminó desapareciendo. Es decir, Óscar Casas habría reaccionado inicialmente a la publicación de Ana Mena y, horas más tarde, esa interacción ya no figuraba entre las reacciones de la fotografía.

¿Un arrepentimiento? ¿Un simple error? ¿O el gesto de alguien que quiso acercarse públicamente y después prefirió retirar cualquier rastro de esa interacción? Por el momento, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada por los protagonistas.

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Lo cierto es que el movimiento encaja con una etapa especialmente delicada para ambos. Tras anunciarse su ruptura, Óscar y Ana han mantenido una actitud extremadamente discreta y ninguno ha querido explicar públicamente cuál es exactamente su situación sentimental. De ahí que cualquier pequeño gesto en Instagram tenga ahora una repercusión considerable. Por eso, el hecho de que Óscar haya reaccionado precisamente a una publicación de Ana y que después haya eliminado su interacción ha generado todavía más curiosidad entre quienes siguen de cerca la historia de la pareja.

De momento, hablar de reconciliación sería precipitado. Un like no confirma que hayan vuelto ni demuestra por sí solo que exista una segunda oportunidad. Pero sí evidencia que la relación entre ambos continúa generando movimientos y que, pese a la ruptura, el contacto o la atención entre ellos no parece completamente desaparecido.

Después de un verano marcado por la sorpresa de su separación, las lágrimas de Ana Mena sobre el escenario y los rumores sobre nuevas ilusiones, ahora es Óscar Casas quien vuelve a protagonizar el capítulo más comentado de esta historia. Un like, su posterior desaparición y muchas preguntas sin respuesta que dejan abierta la incógnita sobre qué ocurre realmente entre ellos.