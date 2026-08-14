Va a haber colas en Lidl por la lijadora eléctrica de Parkside con hasta 300W de potencia

En pleno mes de agosto, y cuando muchos siguen de vacaciones, puede que se quiera aprovechar para restaurar algún mueble o arreglarlo y se necesite retirar el barniz, lijarlo o ponerlo a punto. Y para ello, Lidl tiene en su bazar online una lijadora eléctrica que se presenta en tres tipos de modelos, aunque todos de la marca Parkside y a un precio de 19,99 euros, capaz de llamar la atención de los aficionados al bricolaje doméstico.

Si buscamos lijadoras en Lidl puede que nos confundamos un poco ya que bajo el mismo precio y nombre aparecen tres herramientas diferentes. Pero no se trata de una máquina que cambie de forma ni de un paquete con las tres lijadoras. En realidad, podemos elegir entre una orbital, una multilijadora y una excéntrica, cada una con su propia potencia y un uso más adecuado. Los 300 W que mencionamos corresponden al modelo excéntrico PEXS 300 C3, el más potente. Y luego están la lijadora orbital que alcanza los 270 W y la múltiple que se queda en 220 W. Por ello, antes de elegir conviene pensar en el trabajo previsto, ya que la mayor potencia no convierte automáticamente una opción en la más práctica para todas las superficies.

Colas en Lidl por la lijadora eléctrica de Parkside con hasta 300W de potencia

La PEXS 300 C3 es la lijadora eléctrica de Lidl que más se vende estos días de verano. Utiliza un plato redondo de 125 milímetros y combina giro y oscilación. Resulta apropiada para avanzar sobre superficies amplias y trabajar madera, metal o barniz. Su círculo de oscilación tiene un diámetro aproximado de 3,2 milímetros, superior al de las otras dos alternativas.

El número de oscilaciones puede regularse en seis niveles, entre 14.000 y 24.000 por minuto. Así es posible adaptar el ritmo al material y al acabado buscado, pues retirar una pintura antigua no exige lo mismo que repasar una superficie antes de barnizarla. Las hojas se colocan mediante velcro y el paquete incluye dos unidades perforadas para madera, con grano 80 y 120. También incorpora una ayuda para fijarlas y un adaptador para la aspiración externa. El cable mide aproximadamente cuatro metros y la herramienta pesa cerca de 1,44 kilos.

La orbital y la multilijadora completan la oferta

La orbital PSS 270 C3 ofrece 270 W y una base rectangular de unos 92 por 182 milímetros. Esta forma facilita el trabajo sobre tableros, puertas y estanterías. Admite hojas convencionales y permite colocarlas mediante velcro o con un sistema de sujeción sin herramientas. Funciona entre 14.000 y 24.000 oscilaciones por minuto, repartidas también en seis niveles. Su círculo de oscilación es de 1,8 milímetros y el cable alcanza tres metros. Incluye dos hojas para madera, de grano 80 y 120, además del adaptador de aspiración.

Y luego tenemos la multilijadora (foto de portada) modelo PMS 220 A1 que es la menos potente, con 220 W, pero su base terminada en punta puede ser más cómoda en esquinas, bordes y zonas estrechas. Alcanza entre 14.000 y 26.000 oscilaciones por minuto y pesa alrededor de 1,14 kilos, por lo que también es la más ligera. Las hojas incluidas permiten empezar sin comprar consumibles por separado. El grano 80 está pensado para un lijado más intenso y el 120 para un repaso más fino. Cuando se desgastan, hay que buscar recambios con la forma y perforaciones correspondientes a cada base.

Tres modelos con aspiración de polvo

Las tres lijadoras funcionan conectadas a la red eléctrica, de modo que no necesitan batería. Comparten empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante Softgrip y un diseño apto para personas diestras y zurdas.

Otro punto común es el sistema de recogida de polvo. Cada herramienta incorpora aspiración y un depósito colector para reducir parte de los residuos desprendidos durante el lijado. También lleva una conexión y un adaptador para acoplar una aspiradora externa cuando se necesita una extracción más continuada. Este sistema no impide que se genere polvo por completo. Recordemos que a la hora de usar cualquiera de ellas, conviene trabajar en un lugar ventilado, utilizar protección ocular y respiratoria y consultar las indicaciones del fabricante. La pieza debe estar bien sujeta y la hoja elegida tiene que corresponder al material y al resultado deseado.

Cuánto cuestan las lijadoras de Lidl

Los tres modelos aparecen en la web de Lidl dentro de una misma ficha por 19,99 euros, IVA incluido. A la hora de comprarla, hay que seleccionar la variante antes de añadirla a la cesta ya que la elección depende del arreglo pendiente. La excéntrica de 300 W encaja mejor en superficies amplias; la orbital resulta práctica sobre bases rectas, y la multilijadora permite acercarse a rincones y contornos. Son herramientas con funciones muy específicas y algo básicas aunque son muy eficaces y por lo que valen resultan de lo más recomendables. De hecho, en la propia web de Lid tienen una valoración media de 4,1 puntos sobre 5, con comentarios positivos precisamente sobre su eficacia, los buenos resultados que ofrece y una buena calidad-precio.