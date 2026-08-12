Aldi lanza unas zapatillas tipo Skechers perfectas para el día a día: cuestan menos de 12 euros

Calzarse deprisa parece un gesto sin importancia hasta que toca agacharse, ajustar la lengüeta y ponernos a atar los cordones. Sin embargo en la actualidad, las zapatillas slip-in han convertido ese momento en su principal argumento ya que están pensadas para introducir el pie con facilidad y comenzar a caminar sin demasiados preparativos. Skechers ha popularizado este diseño, pero no es la única firma que apuesta por él. Aldi acaba de incorporar una alternativa mucho más económica a sus ofertas de bazar.

La novedad pertenece a UP2FASHION, una de las marcas de Aldi, y cuesta 11,99 euros el par. El modelo se sitúa así entre las opciones asequibles para renovar el calzado informal. Un modelo que además tiene una amplia variedad de números de modo que resulta atractiva para cualquiera desde quienes calzan números que son más estándar a quienes llevan números más grandes, que a veces son difíciles de encontrar. Por otro lado, la disponibilidad, como ocurre con las ofertas temporales, está sujeta a las existencias de cada establecimiento. Su parecido con algunos modelos de Skechers está en el concepto y la silueta deportiva, aunque no son las mismas zapatillas ni mantienen relación con la marca. El modelo de Aldi se vende además en un tono maquillaje o rosado y en azul marino, con una parte superior de aspecto tejido, cordones elásticos, tira trasera y suela blanca voluminosa. El resultado son unas zapatillas sencillas, fáciles de poner y de llevar, cómodas y lo mejor de todo: muy baratas.

Aldi lanza unas zapatillas slip-in que se ponen con facilidad

El término slip-in hace referencia a un calzado concebido para introducir el pie más rápido que en una zapatilla tradicional. En este modelo, la abertura amplia, el tejido flexible y la zona posterior estructurada ayudan a realizar el movimiento. Los cordones elásticos permanecen colocados y evitan tener que anudarlos, mientras que la tira del talón puede servir de apoyo para terminar de ajustar la zapatilla.

Esta forma de calzarse que tanto ha popularizado Skechers, llega ahora a este modelo de Aldi y puede resultar práctica para las mañanas con prisas, los desplazamientos cotidianos o cuando se entra y sale varias veces de casa. También interesará a quienes prefieren no manipular los cordones o aquellas personas que son más mayores y no se pueden agachar demasiado rato o quienes sufren de la espalda.

Dos colores y tallas que llegan hasta el número 45

Aldi venden además las zapatillas en un número de tallaje ya que van del 37 al 45, así que ese número aparece en ambos rangos. Las imágenes que comparte el propio supermercado muestran una versión maquillaje, cercana al rosa empolvado, y otra azul marino. Ambas comparten la mediasuela blanca y una estética deportiva discreta que encaja en diferentes combinaciones.

El tejido exterior presenta una trama abierta en buena parte del empeine, una elección habitual en las zapatillas de uso diario porque hace que el conjunto se vea más ligero. La puntera y el talón incorporan zonas diferenciadas, mientras que la suela tiene un perfil elevado y líneas curvas. Aldi no las plantea como unas zapatillas técnicas para una disciplina deportiva concreta, por lo que su terreno natural está en los paseos, los recados, las compras o las jornadas informales. El azul marino es la opción más sufrida para utilizar con frecuencia y combinar con pantalones vaqueros, prendas grises o ropa deportiva. El tono maquillaje aporta un acabado más suave y puede funcionar con colores beige, blancos, denim claro o vestidos sencillos.

Menos de 12 euros para un calzado de uso cotidiano

Los 11,99 euros son el principal reclamo y es que la diferencia frente a marcas especializadas permite probar el formato slip-in sin realizar un desembolso elevado. Conviene valorar el producto por lo que es: una zapatilla económica para un uso informal, de todos modos no se tienen detalles en cuanto a materiales, durabilidad o prestaciones con respecto a modelos de precio superior, aunque su apariencia recuerde a diseños conocidos, pero en definitiva es lo que es, un modelo perfecto para sacarle todo el partido este verano sin gasta demasiado.

Eso sí, antes de decidirse, merece la pena comprobar que el talón queda sujeto, que los dedos disponen de espacio y que el pie no se desplaza al caminar. Elegir la talla únicamente por el número habitual puede no ser suficiente, porque el ajuste cambia entre fabricantes. También resulta recomendable revisar las instrucciones de cuidado de la etiqueta, especialmente por la combinación de tejido, piezas sintéticas y suela, y evitar métodos de lavado que puedan deformar el calzado.

Las zapatillas slip-ins de UP2FASHION se han convertido en las esenciales de esta semana entre las ofertas de Aldi por 11,99 euros el par. Su precio explica su atractivo como opción para el día a día, aunque quienes quieran hacerse con ellas deberán consultar la disponibilidad en su tienda, porque los artículos pueden agotarse teniendo en cuenta que el supermercado suele renovar su stock de menaje, productos para el hogar, y moda todas las semanas. De este modo si te gustan estas zapatillas no dudes en acudir a Aldi antes de que acabe la semana.