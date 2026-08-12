El producto de Lidl que dice adiós a la humedad y a los malos olores: una solución eficaz por un precio soñado

La humedad cuando se acumula en casa puede convertirse en un problema difícil de ignorar y no sólo porque se empañen las ventanas o la ropa tarde en secarse, sino también por un olor que resulta en ocasiones bastante molesto, además de ser un riesgo para paredes y techo si vemos como se forma moho. Ventilar continúa siendo esencial, pero no siempre resulta suficiente, sobre todo en viviendas situadas en zonas húmedas o habitaciones con poca circulación de aire. Para estos casos, Lidl ofrece un aparato pensado para reducir el exceso de agua del ambiente y que ya se ha convertido en un éxito en ventas en su bazar online.

Se trata del deshumidificador Tronic modelo KAT TLE 20 A1, con 400 W y que puede extraer hasta 20 litros de humedad en 24 horas, según las condiciones de uso. Su capacidad lo aleja de los pequeños dispositivos para armarios y lo convierte en una alternativa para controlar el ambiente de diferentes estancias. La cadena alemana lo vende por 125,99 euros en su tienda online y según la ficha técnica, incorpora varios programas, permite seleccionar el nivel de humedad deseado y cuenta con un modo para ayudar a secar la ropa. Gracias a un aparato como este además, también podemos reducir el característico olor a cerrado, aunque será necesario solucionar posibles filtraciones, condensaciones o problemas de ventilación si su origen es estructural. De todos modos, el producto de Lidl se presenta así como una ayuda práctica, móvil y sencilla de manejar en el hogar.

El deshumidificador de Lidl que está arrasando

El dato que marca la diferencia está en la cantidad de agua que puede retirar del ambiente. Lidl cifra en un máximo de 20 litros diarios la capacidad del aparato, aunque en la práctica esa cantidad dependerá de la temperatura de la estancia y del nivel de humedad. El agua extraída cae en un depósito de unos cuatro litros. De este modo, se puede utilizar sin colocar una manguera ni buscar un desagüe cercano, algo cómodo si se va moviendo por la casa.

Cuando el recipiente alcanza su límite, el equipo emite una señal de advertencia e incorpora protección contra el desbordamiento. También ofrece la posibilidad de utilizarlo de manera continua gracias a una conexión para manguera. En el paquete se incluye además un tubo de drenaje de unos 30 centímetros, aunque la toma también resulta adecuada para una manguera de jardín. Esta opción puede ser especialmente cómoda cuando el aparato va a funcionar durante muchas horas y se dispone de un punto de evacuación cercano.

Cuatro programas y un modo para secar la ropa

Uno de sus apartados más útiles se encuentra en los programas de funcionamiento y especialmente, en el modo de secado de ropa que combina una ventilación fuerte con la deshumidificación para acelerar la pérdida de humedad de las prendas tendidas en el interior. No sustituye a una secadora, pero puede resultar práctico durante los días de lluvia o en hogares sin terraza, donde tender dentro eleva la humedad ambiental y prolonga considerablemente el proceso.

El deshumidificador incluye además una función de ventilación sin extracción de agua, funcionamiento automático y un temporizador que puede ajustarse hasta 24 horas, de modo que el usuario puede establecer una humedad objetivo situada entre el 30% y el 80%, o escoger el funcionamiento continuo cuando sea necesario. A estas posibilidades se añade el secado interno, pensado para retirar la humedad que pueda permanecer dentro del propio equipo después de su uso.

El control se realiza además desde un panel con pantalla LED, donde aparecen el programa activo, el temporizador, la humedad seleccionada y el nivel detectado. Así se puede adaptar el funcionamiento a cada estancia, mientras que la descongelación automática permite que el aparato gestione la posible formación de hielo en determinadas condiciones sin exigir una intervención constante.

Un aparato preparado para moverse por diferentes estancias

Lidl ha incorporado cuatro ruedas de transporte y asas empotradas para facilitar su desplazamiento. Esto nos facilita el que pueda utilizarse en una habitación donde se haya tendido ropa y trasladarse después al baño, al dormitorio o a una zona con condensación. Por otro lado, el modelo utiliza refrigerante R290 y dispone de un filtro intercambiable y lavable. También incorpora seguro para niños, y con el el aparato se entregan el filtro y la manguera de drenaje, de modo que puede prepararse para su uso continuo sin comprar esos accesorios por separado.

Por 125,99 euros, este deshumidificador de Lidl tiene un depósito amplio, temporizador, control de la humedad, drenaje continuo y un programa para la colada. No acabará con una fuga ni corregirá una vivienda mal aislada, pero puede ayudar a retirar la humedad del aire y a hacer más llevaderas sus consecuencias. Por último Lidl recomienda que conviene mantener libre la entrada de aire, limpiar el filtro con regularidad y vaciar el depósito del aparato para conservar el rendimiento indicado por el fabricante durante su uso.