¿Por qué se forma hielo en tu congelador? La causa es la humedad del aire, y aquí te mostramos cómo evitar que se acumule en las paredes

Esto es un clásico del verano: que en algún momento de los meses más calurosos del año se forme hielo en el congelador. Esto quiere decir que algo no has hecho bien a la hora de abrir los apartados de la nevera y por ello los expertos en la materia han avisado sobre la serie de pasos que debes seguir para evitar que se reproduzcan grandes trozos de hielo en tu congelador. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para que tu nevera rinda a la perfección durante las semanas que quedan de verano.

El verano sigue su curso en España con temperaturas que rondarán los 40 grados en muchos puntos de la península en esta segunda semana de agosto. Mientras millones de ciudadanos españoles siguen de vacaciones, las autoridades han avisado de una nueva ola de calor que se acerca, mientras en el resto de Europa se están alcanzando temperaturas históricas. Y estos termómetros al alza también lo sufren los electrodomésticos de la casa, especialmente la nevera, que se encarga de mantener todos los productos frescos durante las 24 horas del día.

Uno de los apartados imprescindibles durante el verano dentro de una casa es el congelador, que se encarga de mantener en su punto los helados clásicos de esta fecha del año, además de los cubitos de hielo que pueden enfriar cualquier bebida, además del resto de productos que podrás guardar ahí para alargar su vida longeva, como puede ser el pan, carne, pescado, frutas congeladas y vegetales. Los expertos han avisado de los problemas que pueden aparecer durante el verano con el congelador y uno es un clásico: que aparezca escarcha y se haga hielo en su interior.

¿Por qué se forma hielo en el congelador?

«Uno de los mayores problemas que pueden dar los congeladores es la acumulación de escarcha. Esta no sólo es molesta, sino que, si no se trata, puede afectar al rendimiento de tu electrodoméstico», informan desde La casa del electrodoméstico en un artículo publicado en su página web en el que hacen referencia a un problema al que se puede poner solución muy fácil, pero que para ello hay que seguir una serie de pasos con el objetivo de poner remedio.

El principal motivo por el que aparece hielo en el congelador tiene que ver con la humedad. Cuando la puerta se abre y esta entra dentro del aparato, choca con el frío de las paredes, se vuelve líquida y acto seguido se convierte en hielo. Así que el primer paso para evitarlo es cerrar bien la puerta del congelador, evitar introducir comida caliente y revisar las gomas del cierre de la puerta.

«Para que un congelador funcione adecuadamente, debe estar aislado y ser estanco. Por esa razón, si la puerta del electrodoméstico o sus gomas dan problemas, puede formarse hielo en tu aparato», dicen estos expertos en la materia, que también apuntan a otro posible motivo: la falta de ventilación del congelador. «Es común que el congelador genere mucho hielo si el sistema de ventilación del congelador falla. Esto puede suceder en cuestión de un par de días. Y, si su avería es grave, en apenas unas horas», informan.

Así que, para evitar que se forme hielo dentro del congelador, hay que extremar precauciones de la siguiente manera: