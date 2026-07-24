Todo el mundo habla de ello: por qué siempre deberías tener una esponja para lavar platos en el congelador

Mantener la comida fría, o que las bebidas aguanten más tiempo fresquitas o no abrir la bolsa térmica y encontrarse todo lleno de agua es algo bastante común cuando aprieta el calor, de modo que el congelador se convierte en algo esencial pero además podemos aplicar trucos que de alguna manera, resultan sorprendentes como el que implica usar un estropajo o esponja para lavar los platos.

Mucha gente tira de hielo o acumuladores para que todo se mantenga más frío, pero li cierto es que no siempre funcionan como se espera. Gotean, ocupan sitio y, después de varias horas, acaban dejando todo empapado. Por eso se ha empezado a ver cada vez más este truco tan curioso que consiste en meter una esponja de cocina en el congelador. No cuesta nada, se hace en minutos y puede resolver varios de esos problemas sin complicarse demasiado, pero ¿de qué manera?.

Por qué siempre deberías tener una esponja para lavar platos en el congelador

A primera vista, una esponja de cocina parece tener un único uso. Se utiliza para fregar platos, limpiar superficies o quitar restos de comida. Poco más. Sin embargo, con un gesto muy simple puede transformarse en algo bastante más útil. El proceso no tiene complicación ya que lo único que debes hacer es que humedecer la esponja, meterla dentro de una bolsa hermética y dejarla en el congelador unas horas. Al sacarla, se convierte en un bloque sólido que actúa como un acumulador de frío.

Ese bloque puede colocarse dentro de una bolsa térmica, una mochila o una fiambrera. Ayuda a mantener bebidas y alimentos fríos durante más tiempo, algo especialmente útil si se va a pasar el día fuera de casa o si se transporta comida. De este modo no hace falta comprar nada específico ni recurrir a productos diseñados para este fin sino que podemos usar algo que ya tenemos en casa y que es del todo útil.

Menos agua y menos problemas que con el hielo tradicional

Uno de los inconvenientes más habituales del hielo es el agua que deja al derretirse. Con el paso de las horas, termina acumulándose en el fondo de la bolsa térmica y acaba mojando envases, alimentos o incluso la propia mochila. Con la esponja ocurre algo distinto ya que a medida que el hielo se va deshaciendo, el material lo absorbe. Esto evita que se formen charcos y mantiene el interior mucho más seco.

Puede parecer un detalle pequeño, pero en la práctica se nota bastante ya que gracias a la esponja te evitas el tener que estar secando recipientes. Además, el tamaño de la esponja juega a favor. Se adapta mejor a espacios pequeños que los bloques de hielo tradicionales y resulta más fácil de colocar sin que estorbe.

Una forma de aprovechar lo que ya tienes en casa sin gastar más

Hay otro aspecto que explica por qué este truco se ha extendido tanto en los últimos meses. No hace falta comprar nada ni recurrir a productos específicos. La esponja, una vez se descongela, se puede volver a mojar y meter de nuevo en el congelador, manteniendo prácticamente el mismo efecto en cada uso. Es un sistema simple, pero precisamente por eso resulta práctico en el día a día.

Frente a otros métodos más habituales, como las bolsas de hielo o ciertos acumuladores de frío, presenta una ventaja clara y es que no depende de materiales que se deterioren con facilidad ni genera residuos cada vez que se utiliza. Con el paso del tiempo, muchos de esos productos terminan perdiendo eficacia o acaban directamente en la basura, mientras que la esponja puede seguir utilizándose sin necesidad de reemplazarla constantemente.

A eso se suma otro factor que no es menor. Se trata de un objeto que ya está presente en casi cualquier cocina, lo que evita tener que hacer compras adicionales o planificar con antelación. Es, en el fondo, una forma de sacar más partido a algo cotidiano sin introducir cambios en la rutina ni gastar dinero.

Otro uso puntual que también puede ser útil

Aunque su uso más evidente está relacionado con mantener alimentos o bebidas a baja temperatura, la esponja congelada también puede tener una aplicación adicional en determinadas situaciones. Por ejemplo, puede emplearse para aplicar frío en zonas concretas del cuerpo tras un golpe leve o cuando aparece una molestia puntual.

No se trata de sustituir métodos más específicos ni de convertirlo en una solución médica, pero sí puede servir como recurso improvisado cuando no se dispone de otra alternativa en ese momento. En cualquier caso, conviene evitar el contacto directo prolongado con la piel para no provocar una sensación incómoda por el exceso de frío. Este tipo de usos secundarios ayudan a explicar por qué un objeto tan básico puede tener más recorrido del que parece. No es tanto una cuestión de innovación como de perspectiva: cambiar la forma en que se utiliza algo que ya forma parte de la vida diaria.