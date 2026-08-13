La madre y una hija de Sánchez se encaran en Lanzarote con la reportera de OKDIARIO: «Tu trabajo es penoso»

La madre y una de las hijas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han encarado en Lanzarote con la reportera de OKDIARIO que ha publicado, estos días, sus imágenes disfrutando de la residencia real de La Mareta mientras 10.000 marroquíes mantienen ocupada la ciudad de Ceuta. La periodista se los encontró al entrar en el hotel donde está hospedada. La madre y la hija mayor de Sánchez la reconocieron de inmediato y comenzaron a increparle. Magdalena Pérez-Castejón, la madre de Sánchez, sin mediar palabra, se puso a grabar a la reportera de OKDIARIO que, vista su actitud, hizo lo propio. Mientras la madre de Sánchez grababa a la periodista con el móvil, Ainhoa Sánchez Gómez, la hija mayor del presidente, le gritó en plena recepción del hotel: «¿No te parece que tienes un trabajo un poco penoso, chica?». El tono sonó a despectivo. Ainhoa Sánchez Gómez acaba de licenciarse en Psicología por Bristol.

La escena tiene lugar en un hotel cercano a La Mareta, donde los Sánchez disfrutan de un verano más con toda la familia. Ainhoa y Carlota Sánchez Gómez van vestidas de playa. Ven entrar a la periodista en el hotel camino de su habitación y, claramente, la reconocen. Lo comentan con sus abuelos, se encaran con la reportera y se produce la desagradable escena.

Fuera del hotel, dos escoltas a cargo del Ministerio del Interior, con un coche también a cargo del Ministerio del Interior, esperan para recogerlos. Son los mismos escoltas y el mismo coche que ha estado estos días disponible para los desplazamientos de los padres de Sánchez. Con el padre de Sánchez, Pedro Sánchez Hernández, el escolta muestra cercanía. Con la madre de Sánchez, Magdalena Pérez-Castejón, hay más distancia en general. La que pone ella con el servicio que les atiende.

El coste de los padres de Sánchez

El padre de Sánchez tiene problemas de movilidad. El escolta le ayuda a subir y bajar del vehículo. El ejército de escoltas que protege a los Sánchez en La Mareta se mueve en vehículos alquilados en una conocida empresa de rent a car. Conforme se renuevan los escoltas que llegan de fuera de Lanzarote, se renuevan, también, en esa misma empresa, algunos de los coches, incluso en el propio aeropuerto.

¿A cuánto asciende la cuenta de alquiler de coches de este año para el veraneo de los Sánchez? No es el único gasto que el presidente Sánchez debería justificar a cuenta del veraneo de su familia en La Mareta: alojamiento, manutención, locomoción, cursos de buceo con instructor… ¿Cuánto cuesta disfrutar del lujoso y exclusivo Club Hotel al que han acudido en Lanzarote? Moncloa se resiste a dar los datos. Los gastos de los veranos de los Sánchez en La Mareta han sido declarados de facto, como los viajes en Falcon, secreto de estado por orden de Sánchez saltándose las más mínimas normas de transparencia de una democracia.

¿Cuánto cuesta a las arcas públicas el veraneo de los padres de Sánchez en La Mareta? ¿En qué gastos están incurriendo y a cuenta de quién? ¿A cuenta de los contribuyentes o se lo pagan ellos? Son cuestiones que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Sánchez, molesto con OKDIARIO

No es de extrañar que Ainhoa y Carlota Sánchez Gómez reconocieran a la periodista de OKDIARIO nada más verla en el hotel. Las informaciones de OKDIARIO han molestado mucho en La Mareta. Y a OKDIARIO le consta. Han molestado mucho, particularmente, al presidente Sánchez. La propia reportera de OKDIARIO ha podido testarlo estos días en el entorno de la residencia real, donde trabajan personas que entran y salen. Algunas muestran, incluso, a OKDIARIO, a su manera, de forma discreta, su satisfacción por los vídeos publicados.

Pedro Sánchez confiaba en tener un verano tranquilo en Lanzarote, después de su visita meramente rutinaria a Ceuta del 31 de julio para justificar que, al día siguiente, se instalaría en La Mareta sin suspender sus vacaciones. El presidente del Gobierno confiaba, desde ese momento, en que ningún medio le exhibiría, a diario, como ha hecho OKDIARIO, bañándose o buceando felizmente con Begoña Gómez, incluso, en románticas inmersiones de buceo nocturno.

Las vídeos de OKDIARIO del feliz verano del presidente y su familia han exasperado a los Sánchez como muestra el incidente del hotel y la reacción de la madre y la hija del presidente al ver a la reportera de este periódico. Mientras tanto, 84.000 ceutíes viven desesperados, atemorizados, hartos e invadidos desde hace dos semanas por más de 10.000 marroquíes, entre robos, peleas, atracos, palizas, incendios provocados y violaciones de niñas, como adelantó en primicia, también, OKDIARIO la semana pasada.