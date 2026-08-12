El padre de Sánchez disfruta de un camarero uniformado a su servicio en La Mareta

Pedro Sánchez Hernández y Magdalena Pérez-Castejón, los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han convertido en habituales visitantes estivales de la isla de Lanzarote, desde que su hijo decidiera cambiar las tradicionales vacaciones en su apartamento de Mojácar (Almería), como solían antes de llegar a La Moncloa, por La Mareta. El padre de Sánchez vive a cuerpo de rey en este retiro de lujo, con un camarero a su disposición, tal y como ha podido captar OKDIARIO.

Un empleado de la Residencia Real de La Mareta, completamente uniformado, se acerca a Pedro Sánchez Hernández, solícito y con gesto gentil. Ambos hablan y el camarero se retira. Unos minutos después, regresa y sirve una bebida al padre del presidente del Gobierno, antes de retirarse con una leve reverencia.

Los empleados de La Mareta se ponen al servicio de los padres de Sánchez, como demuestran las imágenes capturadas por OKDIARIO. Tiempo después de la primera escena grabada con el camarero y el padre del presidente, la madre de Pedro Sánchez, Magdalena, aparece por un lateral de la terraza con una larga camisola blanca. Se acerca a su marido, hablan un rato y se vuelve por donde ha venido. Mientras tanto, en el piso de abajo, a ras de rocas, una camarera, también uniformada, recoge los enseres de tumbonas y sombrillas.

Sánchez disfruta en La Mareta

Pedro Sánchez continúa con sus vacaciones de verano a pesar de la crisis migratoria en Ceuta, provocada por la invasión de 72.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, de los cuales hasta 10.000 podrían seguir en las calles de la ciudad autónoma. OKDIARIO ha pillado al presidente del Gobierno disfrutando de un baño en el mar junto a su familia e incluso buceando en las aguas de Lanzarote.

Cada jornada de buceo de Pedro Sánchez en Lanzarote requiere de un amplio despliegue de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El presidente del Gobierno, gran aficionado a esta práctica, está aprovechando al máximo sus vacaciones en La Mareta y sale a bucear siempre que puede. Le acompañan efectivos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, un equipo cuya misión es, entre otras, la búsqueda y localización de explosivos en el agua, la recuperación de personas o la protección del patrimonio cultural, histórico y natural sumergido.