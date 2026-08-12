María Montessori, pedagoga que transformó la educación: «El instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto»
4 características que tienen todos los niños con altas capacidades
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María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, Italia. En 1896 se graduó en Medicina por la Universidad de Roma y se convirtió en una de las primeras mujeres médicas del país. Su contacto con niños con discapacidad intelectual despertó su interés por la educación y la llevó a desarrollar métodos basados en la autonomía.
En 1907 abrió en Roma la primera Casa dei Bambini, donde comenzó a aplicar los principios que acabarían dando forma al método Montessori. Su propuesta defendía que los niños debían aprender a través de la experiencia, el movimiento y la libertad dentro de un entorno preparado. Su método llegó a numerosos países y, más de un siglo después, continúa presente en la educación infantil. También fue nominada al Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones. Murió el 6 de mayo de 1952 en los Países Bajos.
«El instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto»
La frase «El instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto», recogida en «El niño, el secreto de la infancia», una de sus obras más conocidas, resume una de las principales ideas de su pensamiento educativo. La autora italiana la recoge en «. En este libro, Montessori plantea una forma de entender la educación muy alejada de la imposición del adulto sobre el niño. Para ella, el pequeño necesita libertad para actuar, experimentar y descubrir el mundo por sí mismo, mientras que la función del adulto debe ser acompañar ese proceso sin interferir constantemente.
Para María Montessori, la autonomía constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo infantil. A medida que el niño adquiere nuevas habilidades, necesita oportunidades para ponerlas en práctica por sí mismo. Cuando el adulto interviene continuamente, incluso con la intención de ayudar, puede terminar dificultando ese proceso.
Por eso habla de la necesidad del niño de «liberarse del adulto». La expresión no hace referencia a una actitud de rebeldía ni al deseo de alejarse emocionalmente de sus padres, sino a una necesidad natural de conquistar progresivamente su propia autonomía. Desde esta perspectiva, las órdenes constantes y la sobreprotección pueden limitar su desarrollo. El adulto debe ofrecer seguridad, preparar un entorno adecuado y permitir que el niño experimente dentro de unos límites seguros.
Las mejores frases de María Montessori
- «No me sigan a mí, sigan al niño»
- «Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo»
- «La primera tarea es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle»
- «Hemos de ser educados si queremos educar»
- «No se puede ser libre, si no se es independiente»
- «El objetivo de la educación durante la infancia debería ser activar el deseo natural de aprender del niño»
- «La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora los niños trabajan como si yo no existiera»
- «El instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto»
- «La alegría, sentir la propia valía, ser apreciado y amado por otros, sentirse útil y capaz de producir, son factores de gran valor para el alma humana»
- «Nunca ayude a un niño con una tarea en la que siente que puede tener éxito»
- «Lo que la mano hace, la mente lo recuerda»
- «Esta es nuestra obligación hacia el niño: darle un rayo de luz y seguir nuestro camino»
- «Cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja entonces de buscar la aprobación de los adultos a cada paso»
- «La educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad»
- «Una prueba de lo acertado de la intervención educativa es la felicidad del niño»
- «La libertad sin organización del trabajo sería inútil»
- «El valor obvio de la educación y del refinamiento de los sentidos, que extiende el campo de percepción, ofrece siempre una rica y sólida base para el desarrollo de la inteligencia»
- «El niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su mano en una forma lógica, con consecuencias y usando elementos reales, desarrolla una fuerte personalidad»
- «Si la educación se concibe siempre según las mismas líneas anticuadas de una mera transmisión de conocimientos, hay poco que esperar de ella para mejorar el futuro del hombre»
- «El movimiento ayuda al desarrollo psíquico y este desarrollo se expresa a su vez con un movimiento y una acción»
- «El niño crea sus propios movimientos y, una vez creados, los perfecciona»
- «Es cierto que no podemos crear un genio. Solo podemos darle al niño la oportunidad de alcanzar sus posibilidades potenciales»
- «Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón»
- «No hay descripción, ni imagen, ni libro que pueda reemplazar ver árboles reales y toda la vida que los rodea en un bosque»
- «Lo que no entra primero por los sentidos, no llegará más tarde a la mente»
- «Enseña enseñando, no corrigiendo»
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