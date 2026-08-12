Maxi Iglesias y Margarida Corceiro sacuden HBO Max con ‘Todo lo que nunca fuimos’ y el duelo en un delicado drama romántico

Otro título de Alice Kellen que arrasa en plataformas. La película Todo lo que nunca fuimos, protagonizada por Maxi Iglesias (Valeria) y la actriz portuguesa Margarida Corceiro (Citas Barcelona), ha roto moldes en HBO Max al conseguir lo que pocas veces ocurre en esta plataforma: que el drama romántico encabece la lista de lo más visto.

La adaptación cinematográfica de Todo lo que nunca fuimos se ha establecido como uno de los lanzamientos más destacados dentro del catálogo de HBO Max. La película, dirigida y guionizada por Jorge Alonso, traslada a la pantalla la primera entrega de la exitosa bilogía Deja que ocurra, una historia centrada en la superación del duelo, el redescubrimiento personal y la complejidad de las relaciones sentimentales.

Todo lo que nunca fuimos sigue la historia de Leah (Margarida Corceiro), una joven con vocación por la pintura al óleo cuya vida se desmorona tras la repentina muerte de sus padres en un trágico accidente de tráfico. Incapaz de conectar con el arte o con su entorno, Leah pasa a ser «una sombra de lo que era», como dice el propio personaje.

La tragedia es sólo el punto de partida de Todo lo que nunca fuimos, porque la trama realmente se desencadena cuando su hermano mayor, Oliver (Sebastián Zurita), encuentra un trabajo en Alemania y decide mudarse por unos meses. Mientras tanto, decide confiar el cuidado de Leah a Axel (Maxi Iglesias), su mejor amigo. Las condiciones en las que se encuentra su hermana no le permiten dejarla sola, y los tres se conocen desde niños y mantienen un vínculo casi familiar. La convivencia evoluciona en tensión (de todo tipo).

Todo lo que nunca fuimos es un digno representante del romance juvenil bien contado. Además, destaca la delicadeza con la que el guion aborda el proceso de duelo y la depresión, sin juicios, y sin caer en la trampa de precipitar la trama romántica y, con ello, restar valor a ese otro aspecto. Esto último permite a la película dar su espacio al recorrido del personaje, a su reconstrucción emocional.

Los paisajes luminosos y los entornos costeros son casi un tercer personaje de Todo lo que nunca fuimos, aunque lo cierto es que su cuidada estética puede resultar tan beneficiosa como perjudicial, de cara al espectador: ver secuencias con márgenes difuminados puede ser envolvente o, por el contrario, una distracción, en función de quién lo mire. Sin embargo, este recurso ayuda a entrar en la historia y sumergirse en la nebulosa mental que atraviesa la protagonista.

La película ha generado un gran interés, impulsado por la base masiva de lectores de Alice Kellen, y desde el primer día se sitúa en la cima de lo más visto de HBO Max, tanto en España como en países de Latinoamérica.

Maxi Iglesias continúa encadenando proyectos de alto perfil en streaming, tras su consolidado papel en Valeria (Netflix) y su participación en Matices (SkyShowtime). Además, el actor se afianza también como uno de los rostros de mayor tirón en dramas románticos y producciones internacionales, en el ámbito hispanohablante, tras Hasta que nos volvamos a encontrar o Volver a caer. En el horizonte tiene el estreno de La dama del norte, serie que protagonizará junto a Elena Rivera en Netflix.

Por su parte, Margarida Corceiro está considerada como una de las jóvenes con mayor proyección en la industria audiovisual europea. La actriz lusitana dio el salto a ficciones españolas con su incorporación a Citas Barcelona y el thriller náutico Punto Nemo (en Amazon Prime Video, donde coincide con Maxi Iglesias). Corceiro es una de las figuras emergentes del panorama actual. En 2027 estrenará Nueve reinas en Netflix y -aún sin fecha- la continuación del universo romántico de Alice Kellen con la secuela de la bilogía, Todo lo que somos juntos.

El universo de Alice Kellen es, a su vez, un fenómeno editorial trasladado a la pantalla. Entre los últimos estrenos basados en historias de la autora valenciana destaca El mapa de los anhelos en Netflix, centrada en las fases del duelo y el redescubrimiento personal tras una trágica pérdida familiar. Kellen es ya una de las referentes fundamentales de la literatura romántica (contemporánea) en el cine y la televisión en español.

Tráiler de ‘Todo lo que nunca fuimos’