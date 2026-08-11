‘La última casa’, la película más vista y peor valorada de Netflix: el final explicado

La curiosidad de los espectadores no siempre camina de la mano de la buena valoración, como demuestra el algoritmo de Netflix con la película La última casa (The Last House), que encabeza la lista de los títulos más vistos de la plataforma, por delante de Los creyentes, de Jose Coronado. La ficción protagonizada por Wagner Moura (Narcos) y Greta Lee (The Morning Show) ha entrado en el catálogo del streaming con una fuerza arrolladora, la misma que no ha tenido para conseguir el aprobado, ni de espectadores ni de críticos.

Tras su estreno global el 7 de agosto, el thriller de ciencia ficción y terror dirigido por Louis Leterrier (Ahora me ves…) escaló de inmediato al puesto número uno del catálogo de Netflix, como la película más reproducida en decenas de países, entre ellos España.

Sin embargo, la masiva audiencia de La última casa contrasta con una fría recepción crítica: la película apenas alcanza un tímido 25% de aprobación en los portales de medición como Rotten Tomatoes, o una puntuación de un 4,8 sobre 10 en Filmaffinity.

La última casa cuenta la historia de una familia (Wagner Moura, Greta Lee, Noah Alexander Sosnowski y Riley Chung) que, sin explicación alguna, queda confinada e incomunicada dentro de su propia vivienda. Incapaces de salir al exterior, retenidos por una fuerza siniestra e invisible, los protagonistas deben racionar sus escasos recursos mientras intentan descifrar qué clase de amenaza sobrenatural ha rodeado su hogar.

La película cuenta con un solvente reparto y director, y arranca con un planteamiento que mantiene el suspense, apoyado en el pulso narrativo de la película. Sin embargo, la tensión de La última casa decae rápidamente por un desarrollo repetitivo, giros argumentales predecibles y un desenlace que no logra estar a la altura del misterio planteado.

Entre los espectadores, existen disparidad de opiniones. Mientras millones de usuarios se han sentido atraídos por su naturaleza adictiva y su ritmo ágil para una sesión de maratón nocturna, indican, otra gran parte de la audiencia coincide en la falta de respuestas claras al final de la cinta, a la que califican como un entretenimiento pasajero.

Películas con la fórmula de ‘La última casa’: el confinamiento

El éxito de La última casa responde a una fórmula muy asentada dentro del cine de ciencia ficción y terror de concepto cerrado. El público que disfruta de esta temática de confinamiento misterioso puede encontrar narrativas similares en otros títulos de referencia:

Dejar el mundo atrás (2023): También disponible en Netflix, esta película producida por Barack y Michelle Obama aborda el colapso de la civilización y el pánico cibernético desde la intimidad de una casa de campo aislada. Está protagonizada por Julia Roberts y Ethan Hawke.

Calle Cloverfield 10 (2016): Esta película es un pilar del thriller claustrofóbico y casi una película de culto. En ella, Mary Elizabeth Winstead despierta atrapada en un búnker subterráneo sin saber si el exterior ha sido devastado por un ataque. Acompañan a la actriz John Goodman y John Gallagher Jr.

Hidden: terror en Kingsville (2015): han pasado 301 días desde que Ray, Claire y su hija encontraron un refugio bajo tierra, donde se aferran a la esperanza de poder vivir algún día sobre la superficie como una familia normal. No saben qué hay fuera, pero tienen la certeza de que es algo terrorífico que amenaza su existencia. Protagonizada por Alexander Skarsgård (Succession) y Andrea Riseborough (Black Mirror).

Un lugar tranquilo (2018): La aclamada cinta de John Krasinski comparte la dinámica familiar extrema de lucha por la supervivencia frente a una amenaza alienígena implacable. Con Emily Blunt y John Krasinski.

El final de ‘La última casa’ explicado (spoiler)

Los responsables del confinamiento no son alienígenas ni monstruos comunes, sino antiguos seres marinos que habitaban la Tierra mucho antes que la humanidad. Su propósito es desbancar al ser humano para frenar el daño ecológico y permitir que la naturaleza se regenere, aislando a la población mundial en sus casas.

Cuando un ejemplar de estas criaturas queda atrapado dentro del domicilio, el padre intenta atacarlo, pero su hija -que ha entendido la situación- intercede para salvarle la vida. En señal de gratitud, el ser libera los accesos de la vivienda. Aunque son los únicos supervivientes de su vecindario, los instantes finales revelan que hay más personas vivas en el planeta.