Georgina, cada vez más lejos de Madeira y de su boda con Cristiano Ronaldo, desvela sus planes a corto plazo

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelve a estar en el aire. Desde que comenzó agosto, cada semana ha surgido una nueva teoría sobre el esperado enlace de la pareja. Después de meses de especulaciones, el hecho de que Cristiano asegurara que su boda tendría lugar después del Mundial hizo pensar que el gran día podría estar mucho más cerca. Y Madeira, la tierra natal del futbolista, se ha situado en el centro de todas las miradas.

Sin embargo, ahora Georgina Rodríguez ha dado una nueva pista que, a priori, parece alejar todavía más la posibilidad de que la celebración tenga lugar este mes.

La empresaria ha compartido en sus redes sociales una fotografía del mar al atardecer, tomada durante su reciente estancia en el Atlántico. Una imagen de vacaciones que ha acompañado de un mensaje muy concreto: «Bye Atlántico, see you soon Riyadh». Es decir, Georgina anuncia su despedida del Atlántico y su próximo regreso a Riad, la ciudad en la que reside junto a Cristiano Ronaldo y su familia.

Un movimiento que podría interpretarse como el regreso a la normalidad después de unos días de descanso. Pero que, teniendo en cuenta el momento actual, también deja una pregunta en el aire: ¿Y si Georgina está jugando al despiste?

Madeira, el destino señalado

Desde que comenzó el mes de agosto, Madeira ha aparecido de forma recurrente en las quinielas sobre el posible lugar de celebración de la boda. No es una elección casual. Se trata de la tierra natal de Cristiano, un lugar especialmente significativo para el futbolista y que encajaría con sus preferencias a la hora de celebrar uno de los días más importantes de su vida.

El propio Cristiano dio una de las pocas pistas existentes sobre el enlace cuando confirmó que la boda tendría lugar después del Mundial. Desde entonces, la posibilidad de que el sí, quiero se produjera este verano ha ido ganando fuerza.

Pero la pareja continúa sin confirmar públicamente ni la fecha ni el lugar. Y ahí es donde cobra especial relevancia la última publicación de Georgina. Si realmente estuvieran preparando una boda inminente en Madeira, su regreso a Riad podría significar que el enlace no está previsto para agosto. Al menos, eso es lo que parece a simple vista.

¿Una vuelta a casa para despistar?

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También existe otra posibilidad. Precisamente porque todo el mundo está pendiente de sus movimientos, anunciar públicamente que regresa a Riad podría ser una forma de desviar la atención.

Georgina sabe que cualquier fotografía, viaje o cambio de ubicación puede convertirse inmediatamente en una pista sobre su boda. Mostrar ahora su regreso a casa podría contribuir a reforzar la idea de que no hay ningún enlace a la vista y que la pareja continúa con su rutina habitual.

Por eso, su publicación no permite sacar conclusiones definitivas. Puede ser una pista que descarte agosto o, por el contrario, una manera perfecta de sembrar dudas.

Mientras tanto, el misterio continúa. Cristiano y Georgina siguen sin revelar cuándo celebrarán su boda y Madeira permanece entre los escenarios que más expectación han generado. Ahora, con Georgina camino de Riad, el gran interrogante vuelve a ser el mismo: ¿se aleja definitivamente la boda de agosto o la pareja está preparando en secreto el gran día mientras juega al despiste con todos?