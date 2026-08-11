Instan a ponerse ropa roja o verde durante el eclipse solar del miércoles en España: «Los colores cambiarán por completo»

Ya no queda nada para contemplar el que promete ser uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del siglo. El próximo miércoles 12 de agosto, un eclipse solar total podrá verse desde diferentes puntos de España, una cita extraordinaria que muchos aficionados a la astronomía llevan meses esperando y que, quién sabe, quizá no volvamos a vivir. Por eso, cualquier preparación es poca.

Tener unas gafas homologadas, saber exactamente qué ocurrirá y elegir un lugar con un horizonte despejado serán algunas de las claves para disfrutar del fenómeno. Pero también conviene conocer algunas de las curiosidades que rodean al eclipse porque, cuando llegue ese minuto y medio de oscuridad, habrá detalles que pueden llamar tanto la atención como el propio Sol desapareciendo detrás de la Luna.

Y es que durante la totalidad el mundo que nos rodea puede parecer completamente diferente. La temperatura descenderá, los animales podrán modificar su comportamiento y el paisaje adquirirá un aspecto extraño. Pero hay un fenómeno especialmente llamativo que podremos experimentar con nuestros propios ojos: los colores no parecerán exactamente los mismos.

Es lo que se conoce como efecto Purkinje, un fenómeno de la visión humana que hace que, cuando la luz disminuye, los tonos rojos pierdan luminosidad mientras que los verdes y azulados ganan protagonismo.

El efecto Purkinje hará que los colores parezcan distintos durante el eclipse

No es que el color de los objetos vaya a cambiar físicamente. Lo que cambiará será la manera en la que nuestros ojos perciben la luz cuando el día se transforme rápidamente en una especie de noche.

Durante la totalidad de un eclipse solar, la iluminación desciende de forma muy rápida. En ese momento, nuestro sistema visual empieza a adaptarse a las nuevas condiciones y entran en juego los diferentes tipos de células sensibles a la luz que existen en la retina: los conos y los bastones.

Los conos son los que permiten distinguir los colores con mayor precisión cuando existe suficiente iluminación. Los bastones, en cambio, son mucho más sensibles a la oscuridad, aunque no permiten percibir los colores de la misma manera.

Por eso, cuando la luz cae de manera repentina, nuestra percepción del entorno cambia. Los colores rojos pueden parecer más apagados, mientras que los verdes y azulados mantienen una mayor luminosidad relativa.

El fenómeno puede llegar a resultar especialmente llamativo durante un eclipse porque el cambio de iluminación se produce en cuestión de minutos y alcanza su máximo durante la totalidad.

¿Por qué recomiendan vestir de rojo o verde?

Precisamente por este motivo, una de las formas más sencillas de experimentar el efecto Purkinje será llevar prendas de colores diferentes y observar cómo cambia su apariencia antes y durante el eclipse.

Una camiseta roja puede parecer muy luminosa bajo la luz del día, pero conforme avance el eclipse y disminuya la iluminación, puede dar la impresión de apagarse rápidamente. Al mismo tiempo, una prenda verde o azul puede destacar mucho más de lo esperado.

El motivo está relacionado con la sensibilidad de nuestro sistema visual a las distintas longitudes de onda. Con mucha luz, la máxima sensibilidad del ojo humano se encuentra aproximadamente en torno a los 555 nanómetros, en la zona verde-amarilla del espectro. Cuando la iluminación disminuye y los bastones comienzan a tener un mayor protagonismo, esa sensibilidad se desplaza hacia longitudes de onda más cortas, alrededor de los 507 nanómetros, asociadas a tonalidades azuladas y verdosas.

Por eso, el eclipse puede convertirse en un pequeño experimento científico a simple vista.

Basta con observar durante el día una prenda roja junto a otra verde o azul y fijarse en cuál parece más luminosa. Después, durante la totalidad, podremos comprobar cómo cambia esa relación.

Un fenómeno que tiene más de 200 años

El efecto Purkinje recibe su nombre de Jan Evangelista Purkinje, médico, anatomista, fisiólogo y botánico de origen checo que realizó numerosas aportaciones a la ciencia durante el siglo XIX.

En 1819, Purkinje observó durante sus paseos cómo cambiaba la luminosidad aparente de determinados colores cuando disminuía la luz. Se dio cuenta de que el rojo de las flores destacaba durante el día, pero perdía luminosidad al caer la tarde, mientras que el verde de las hojas adquiría una mayor presencia relativa.

Sus observaciones terminaron dando nombre al fenómeno que ahora, más de dos siglos después, podremos experimentar de una manera especialmente llamativa durante el eclipse solar.

El momento clave será durante la totalidad

El efecto no se apreciará de la misma manera durante todas las fases del eclipse. La clave estará en el momento en el que la Luna cubra completamente el disco solar.

Durante la fase parcial, aunque el Sol esté cubierto casi por completo, la pequeña parte que permanece visible continúa siendo extraordinariamente brillante. Por eso, nuestro entorno todavía recibe una cantidad considerable de luz.

Será cuando se alcance el 100 % de ocultación cuando las condiciones de iluminación cambien de manera más radical y nuestro sistema visual entre en esa transición hacia una visión más propia de condiciones de poca luz.

El paisaje puede adquirir entonces un aspecto más frío, grisáceo o incluso metálico. Las sombras pueden resultar diferentes y los contrastes pueden parecer extraños.

Eso sí, no todas las personas percibirán el efecto con la misma intensidad. La adaptación a la oscuridad varía de una persona a otra y también influye el entorno en el que nos encontremos. Un paisaje con flores, ropa, señales u otros elementos de colores intensos puede hacer que el cambio resulte mucho más evidente.