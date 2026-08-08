Los sitios oficiales para ver el eclipse total de Sol 2026

El eclipse total de Sol 2026 se podrá ver en estos sitios oficiales, España es un palco espectacular en el que se producirá este evento. Estamos a unas horas de un eclipse que puede acabar siendo la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que quizás podría acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un lugar de esos que impresionan y que pueden acabar convirtiéndose en la mejor opción posible, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que fuera tan importante.

Hay algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada pequeño gesto es esencial. Este desplazamiento que podemos iniciar de la mano de un eclipse total de Sol que, sin duda alguna podría acabar siendo el que nos dará un cambio esencial en estos días en los que cada detalle cuenta. Este eclipse que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de conocer lo que nos aportará el sol en breve, en un fenómeno que no vamos a ver hasta dentro de 100 años.

El eclipse total de Sol está a la vuelta de la esquina

Tenemos cerca un eclipse total de Sol que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer el lugar exacto en el que podremos empezar a ver llegar este evento del todo esperado.

Es hora de saber lo que nos puede estar esperando en estos días en los que cada elemento puede ser esencial. Es el momento del año en el que esperaremos poder ver este evento de una forma clara y directa, con la ayuda de un tipo de detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Son tiempo de ver el eclipse total que golpeará a España y que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que mejor se adaptará en estos días en los que cada gesto cuenta. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará en estos días en los que cada gesto cuenta en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Este eclipse nos permite ver un evento en el que el sol se esconderá por completo por la llegada de una luna que puede traernos alguna que otra alegría.

Estos son los sitios oficiales para ver el eclipse solar

Los expertos de BBVA nos dan algunos consejos esenciales para poder ver el eclipse desde España con total seguridad.

Protege tus ojos: hay que olvidar cualquier truco casero. Durante todas las fases parciales, es imprescindible utilizar gafas homologadas (norma ISO 12312-2). Estas se pueden adquirir en ópticas y tiendas especializadas en astronomía, algunos supermercados o puntos de venta de la ONCE. «Aunque una parte del Sol esté oculta –explica Varela–, cada punto de su superficie sigue emitiendo una intensidad de radiación extremadamente elevada, suficiente para producir lesiones en la mácula, la zona central de la retina responsable de la visión de mayor precisión”. Como la retina carece de terminaciones nerviosas que produzcan dolor, el daño puede generarse sin que la persona sea consciente de ello. Tras las fases parciales, aparecerán las llamadas ‘perlas de Baily’ (puntos brillantes alrededor de la Luna causados por la luz solar a través de los cráteres lunares) y el ‘anillo de diamante’ (el último rayo solar que se cuela entre las montañas de la Luna). Inmediatamente después comienza la totalidad del eclipse: “Es precisamente ese momento cuando debemos quitarnos las gafas para poder contemplar la corona en todo su esplendor. En cuanto reaparezca el primer destello de Sol, es imprescindible colocarse de nuevo las gafas homologadas”.

Cuidado con los dispositivos de visión: no se debe observar el Sol con dispositivos como cámaras (de foto y vídeo), telescopios o prismáticos que no cuenten con filtros solares homologados.

Observa el eclipse mejor mediante proyección: el IGN recomienda la observación proyectando la imagen del Sol sobre cartón, pantalla, pared o techo a modo de cámara oscura.

También desde el IGN hay una serie de datos que debemos conocer: «España será uno de los territorios privilegiados de observación. La trayectoria de totalidad atravesará la Península de oeste a este, con especial protagonismo en zonas del norte peninsular y algunas áreas del Mediterráneo. Como admite el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha creado un visualizador por zonas, España “es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse, por lo que cabe esperar que hasta nuestro territorio se desplacen numerosos cazadores de eclipses y turistas en general. Se da además la circunstancia de que el eclipse antecede a la noche de las perseidas”, también conocidas popularmente como ‘lágrimas de San Lorenzo».