Andrea Combalia, dermatóloga: «Dormir con el ventilador orientado directamente hacia la cara puede favorecer la deshidratación de la piel»

Dormir con el ventilador orientado directamente hacia la cara puede ser un problema para nuestra piel, nos lo dice una dermatóloga experta. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que debemos aplicar ahora en verano, cuando las altas temperaturas son un problema que va en aumento y puede complicarse a medida que vamos sumando horas de sueño con un ventilador que nos refresca, pero también nos puede perjudicar. Lo que tenemos por delante son una serie de cambios que quizás hasta la fecha no sabíamos que deberíamos implementar.

El verano más caluroso de los últimos tiempos, puede convertirse en un problema mayor, ahora que tenemos por delante un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos. Estos elementos que usamos para conseguir que el aire acondicionado se convierta en un elemento esencial que hasta el momento no sabíamos. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo esenciales, en unos días en los que el ventilador se acaba convirtiendo en nuestro mejor aliado de una transformación que puede ser total. Este ventilador puede cambiar por completo nuestra piel, de una manera que quizás no sabíamos.

La dermatóloga Andrea Combalia tiene claro qué no debemos hacer

Aunque puede parecer una manera de mantenernos fresquitas en verano, mucho cuidado, con un elemento que podría convertirse en un auténtico riesgo para la salud de nuestra piel. En especial, la de la cara, deberá estar perfectamente cuidada para que se vea bien.

Tenemos por delante algunos cambios de tendencia que quizás hasta el momento desconocíamos y puede acabar siendo el que nos hará combatir la sequedad de una piel que acabará convirtiéndose en un foco de arrugas importante en estos días que tenemos por delante.

Lo que debemos hacer en estos días quizás se acabará convirtiendo en algo imprescindible en estas fechas en las que cada pequeño gesto cuenta. Esta dermatóloga lanza una alerta ante un ventilador que había llegado en un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que el ventilador nos saca de un apuro, pero nos genera un problema más. De la misma forma que los aires acondicionados que son básicos pueden provocarnos más de un problema.

Dormir con el ventilador orientado directamente hacia la cara puede favorecer la deshidratación de la piel

El ventilador orientado hacia la cara puede favorecer la deshidratación de la piel, algo contra lo que deberemos luchar con la ayuda de una serie de consejos de expertos en piel que nos servirán para mucho más de lo que nos imaginaríamos, con este tipo de detalles esenciales.

Los expertos de Ideidermatología nos dan una serie de consejos esenciales para preparar la piel este verano:

¿Sabías que en el avión la humedad es excesivamente baja? Suele situarse en torno al 20 % (la humedad ideal para la piel está entre el 30 y el 70 %). Aunque no conlleva ningún riesgo grave para la salud, puede resultar muy incómodo y provocar problemas como sequedad o irritación de la piel, la boca y los ojos. Durante el vuelo, evita las bebidas con alcohol o cafeína. O, por lo menos, recuerda beber agua y llevar contigo un hidratante para pieles sensibles. Es mejor darles un respiro a los ojos y usar gafas en lugar de lentillas. Estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

La parte de las vacaciones es divertida. ¿El vuelo y el desplazamiento? Igual no tanto. El estrés y las tensiones se pueden manifestar en la piel y provocar brotes o exacerbaciones. Antes de marcharte, descárgate tu lista de reproducción favorita o un podcast de meditación. Pon en la maleta un antifaz para dormir e intenta descansar. Recuerda que relajarte también es importante para la salud de la piel.

Sabes perfectamente cuáles son los básicos: hidratante, crema solar, ropa protectora (si vas a ir a un lugar soleado). Lo importante es que no olvides poner en la maleta los productos que te ayudarán a mantener la piel calmada y cuidada durante el viaje. ¿Hidratante para llevar? Cómpralo en tamaño de viaje. ¿No puedes acostarte sin usar tus toallitas desmaquillantes? ¡Ponlas en la maleta! Los productos desconocidos pueden provocar erupciones o quemaduras solares y arruinarte el viaje, así que asegúrate de llevarte tus productos favoritos.

Si sabes que tu piel es sensible o que suele empeorar cuando sales de la rutina, toma precauciones y protégela con un tratamiento dermatológico antes del viaje.

Puedes hacer realidad este cambio que necesitamos de la manera más directa posible, con algunas novedades que quizás hasta el momento no sabíamos que fueran destacadas. Cuidar tu piel es fundamental para verte radiante en estas vacaciones.