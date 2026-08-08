Antonio Banderas interrumpe una comida en Marbella para felicitar a su hermano Javier: “Ha ganado la Copa del Rey”

Marbella vuelve a ser el escenario elegido por Antonio Banderas para disfrutar del verano. El actor, que desde hace un tiempo tiene fijada su residencia en un espectacular ático de Málaga, continúa haciendo vida entre España y Estados Unidos por sus compromisos profesionales en Hollywood. Estos días, además, se encuentra disfrutando de la gastronomía y el ambiente de la Costa del Sol, pero ha tenido un motivo especial para interrumpir ese momento de desconexión: la victoria de su hermano Javier Banderas en la Copa del Rey de vela. Y no una victoria cualquiera, ya que se ha impuesto al equipo del Rey Felipe VI.

Javier Banderas, hermano del intérprete y armador del Teatro del Soho San Miguel, ha vuelto a demostrar su dominio en una competición que conoce perfectamente. El regatista ha conquistado por novena vez la Copa del Rey, esta vez en una edición especialmente significativa por cumplirse treinta años desde su debut en los pantalanes mallorquines. Una trayectoria marcada por la pasión por el mar y por una rivalidad deportiva con el propio monarca, al que Javier admira fuera de la competición.

Porque cuando llega la hora de competir, todo cambia. El hermano de Antonio Banderas ya explicó hace unos años cómo vive esa particular relación con Felipe VI: «Soy muy monárquico y me parece un gran rey, un gran deportista y me representa mucho, pero en el mar somos rivales y nada, si él gana le daremos la enhorabuena. Hasta el final, en el agua estaremos peleando».

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Y esta vez la victoria ha sido para él. Antonio Banderas se encontraba en un restaurante de Marbella cuando recibió la noticia y no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores. «Hola amigos, estoy aquí en un restaurante de Marbella y me acabo de enterar de la noticia de que mi hermano ha ganado la Copa del Rey de vela, por novena vez», comenzaba el actor en el vídeo que publicó en sus redes sociales.

La celebración fue inmediata y, sobre todo, familiar. «Enhorabuena a mi querido hermano y a todo su equipo, al Teatro Soho San Miguel. Nos vemos en el teatro, nos vemos en el cine y nos vemos en la vida», concluía Antonio, visiblemente feliz y levantando el puño para celebrar el triunfo.

Esta 44.ª edición tenía, además, un significado especial para Javier Banderas. Treinta años después de su primera participación en aguas de Mallorca, el regatista ha vuelto a levantar el trofeo y suma ya nueve victorias en la Copa del Rey. Un nuevo éxito que llega en un escenario donde la admiración por Felipe VI queda aparcada durante unos días para dar paso a la competición.

Porque, como el propio Javier dejó claro, en el mar no hay títulos, parentescos ni protocolos. Solo rivales buscando la victoria.