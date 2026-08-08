Alarma por un incendio forestal declarado en el Puig de Son Muntaner, cerca de Palma

Medios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural combaten un incendio forestal que se ha declarado este sábado en el Puig de Son Muntaner, cerca de Palma.

El fuego se ha confirmado a las 16.53 horas de este sábado y, de momento, se ha catalogado como de gravedad potencial 1 por la cercanía de viviendas y carreteras. Al parecer, el fuego se habría iniciado en las inmediaciones de la base militar Jaume II.

Efectivos de los Bomberos de Palma, apoyados por los medios forestales y aeronaves del Institut Balear de la Natura (Ibanat), están actuando en la zona para intentar controlar las llamas y que estas no se extiendan a zonas residenciales próximas.

El fuego se habría iniciado en una acumulación de basura a un kilómetro de la rotonda de la base militar Jaime II, en las inmediaciones de Génova y Son Rapinya, y ascendido por una pendiente.

Por suerte, la ausencia de viento ha permitido un rápido control de la situación. Por la acumulación de basura en la zona, en un día de viento el incendio se podría haber descontrolado y haber crecido en magnitud rápidamente.

La Policía Local, por su parte, ha desalojado por precaución una vivienda del perímetro. Por parte de la Conselleria están actuando tres medios aéreos, dos autobombas y 35 bomberos forestales.