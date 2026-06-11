Dos muertos y más de una veintena de heridos en un incendio en un edificio de 10 plantas de Magaluf

Dos muertos y hasta 24 heridos por intoxicación tras un incendio en un edificio de Magaluf, en Calvià (Mallorca). Las llamas se han declarado a primera hora de la mañana de este jueves en un bloque de pisos situado exactamente en la calle Martín Ros García, cerca de Punta Ballena.

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato la Guardia Civil, la Policía Local de Calvià y varias dotaciones de bomberos, que se han encargado de sofocar las llamas con suma rapidez.

También han acudido numerosas ambulancias tanto privadas como del SAMU 061 para atender a los afectados por inhalación de humo. Cuatro de ellos han tenido que ser trasladado de urgencia hasta los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases.

El incendio ha provocado momentos de pánico y angustia en la zona, que ha quedado cerrada al tráfico para facilitar las labores de investigación. Por el momento, se desconocen las causas que ha provocado el incendio.

(Habrá ampliación)