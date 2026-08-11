El Ayuntamiento de Ses Salines presenta el programa de las Fiestas de Sant Bartomeu 2026

El Ayuntamiento de Ses Salines ha presentado hoy oficialmente el programa de las Fiestas de Sant Bartomeu 2026, uno de los acontecimientos más esperados del año en el municipio. El programa volverá a llenar las calles de Ses Salines de actividades, tradición, música y cultura, arrancando con el primer acto este viernes 14 de agosto y concluyendo el próximo 26 de septiembre.

Durante el acto de presentación, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, acompañado por la concejala de Fiestas, Patricia Mesquida, y otros miembros de la corporación municipal, ha dado a conocer una programación diseñada para que personas de todas las edades encuentren su espacio y para que los vecinos vuelvan a ser los grandes protagonistas.

Desde el consistorio se ha trabajado en una oferta que combina los actos más arraigados con nuevas propuestas, manteniendo la esencia y la identidad del pueblo en unas fechas que representan uno de los momentos de mayor encuentro y participación ciudadana del año.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de «En Salat», el nuevo caparrot (cabezudo) de Ses Salines. Se trata de una figura nacida del trabajo conjunto entre los jóvenes del municipio y el Ayuntamiento, inspirada en la vinculación histórica de la localidad con la sal. Su presentación oficial se celebrará este viernes 14 de agosto en un acto abierto a todo el pueblo para dar la bienvenida al nuevo personaje.

El alcalde, Guillem Mas, ha subrayado que «Sant Bartomeu es mucho más que un programa de actos. Son días de reencontrarnos, de salir a la calle y de sentirnos orgullosos de nuestro pueblo y de nuestras tradiciones». Asimismo, ha querido invitar a la ciudadanía a implicarse activamente, destacando las horas de trabajo e ilusión vertidas en la organización y señalando que «ahora llega el momento más importante: que Ses Salines las haga suyas, que llenemos las calles y que las vivamos juntos».

Por su parte, la concejala de Fiestas, Patricia Mesquida, afronta sus primeras fiestas de Sant Bartomeu al frente del área «con muchísima ilusión y también con mucha responsabilidad». Mesquida ha señalado que han buscado preparar unas Fiestas que conserven lo que identifica al municipio pero que también incorporen nuevas ideas, dando un protagonismo especial a los jóvenes. En este sentido, ha puesto a «En Salat» como el mejor ejemplo de este objetivo: «que nuestros jóvenes no sean solo espectadores de las fiestas, sino que participen, propongan y ayuden a crear nuevas tradiciones».

Finalmente, desde el Ayuntamiento se ha expresado el agradecimiento hacia todas las entidades, asociaciones, clubes, colectivos, trabajadores municipales y personas colaboradoras que hacen posible la realización de estas fiestas. Con esta presentación, Ses Salines entra de lleno en sus días grandes del verano y se prepara para volver a celebrar sus tradiciones.