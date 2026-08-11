Shein y Temu amplían sus almacenes europeos para esquivar la nueva tasa de 3 € por envío

La tasa europea de 3 euros está causando estragos en las ventas de Temu y Shein, debido a que muchos clientes empiezan a considerar que estas marcas ya no son tan low cost porque, al encarecerse los envíos pequeños, su atractivo de precios ultrabajos disminuye frente al comercio local europeo. En consecuencia, desde Shein y Temu se ha llevado a cabo una estrategia que se centra en ampliar sus actuales almacenes en Europa, mientras que en el caso de Temu además se está concentrando más en aumentar el stock.

De esta forma, Shein ahora está apostando principalmente por su gran hub logístico europeo en Wroclaw (Polonia). En concreto, la compañía prevé que llegue a 740.000 m² de superficie de almacén cuando esté plenamente desarrollado, gracias a que se va a continuar ampliando durante este 2026.

Asimismo, no hay que olvidar otros centros logísticos que tiene Shein en Europa, como es el caso de su almacén en Dublín, y el de Stradella en Italia. No obstante, Wroclaw (Polonia) es el principal centro logístico europeo de Shein.

Por su parte, la compañía Temu cuenta con una red mixta que incluye centros logísticos de terceros (proveedores locales) en Europa para almacenar y enviar productos de manera local. Por tanto, Temu está siguiendo una estrategia diferente a la de Shein y más distribuida, que incluye aumentar el número de productos almacenados dentro de Europa para que los pedidos no tengan que viajar directamente desde China. Su objetivo es llegar a que hasta el 80% de las entregas europeas procedan de almacenes situados dentro de la UE.

Igualmente, la entrada en vigor de este arancel de 3 euros por parte de Europa a los paquetes de origen chino de menos de 150 euros ya está afectando a la futura salida a bolsa de la firma Shein.

La valoración de Shein se hunde un 78% antes de su salida a bolsa

Shein ultima su esperada salida a bolsa en la Bolsa de Hong Kong prevista para los meses de septiembre u octubre de 2026, tras recibir las autorizaciones de los reguladores chinos y retrasar sus planes iniciales en Estados Unidos.

Sin embargo, esta salida a bolsa no le está yendo a la compañía tan bien como esperaba. La valoración de Shein se encuentra ahora entre los 22.000 y 25.000 millones de dólares, según Bloomberg Intelligence. Esto supone un 78% menos desde su mayor valoración, alcanzada en 2022, que fue de 100.000 millones de dólares. Las principales causas de este gran descenso son la desaceleración de su crecimiento, que se ha podido percibir en sus últimos resultados anunciados, además de las presiones regulatorias y comerciales a las que se ha visto sometida la compañía los últimos meses, como es el caso de la tasa de 3 euros de Europa.