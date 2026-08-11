Cielos despejados con brumas y tormentas en Andalucía según AEMET

Hoy, 11 de agosto de 2026, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el conjunto de Andalucía, aunque se registrarán intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, con posibilidad de bancos de niebla. En las sierras del interior extremo oriental, la nubosidad de evolución diurna podría dar lugar a tormentas ocasionales por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, con máximas que ascenderán en el tercio occidental. Los vientos serán flojos y variables, girando hacia el componente oeste en la vertiente atlántica.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de agosto

Nubes y sol con viento suave en Sevilla

Las nubes se asoman tímidamente en el cielo sevillano, mientras el sol hace su espectacular aparición a las 07:36. Durante la jornada, las temperaturas oscilarán entre un fresco amanecer de 19 grados y la calidez de una tarde que alcanzará los 38. Aunque el ambiente podría sentirse cargado por la alta humedad, la probabilidad de lluvia es casi inexistente, lo que permite disfrutar de un día despejado y soleado.

Ya por la tarde, el viento, que soplará con una brisa suave, puede llegar a ser un poco más fuerte en rachas, pero no será suficiente para desentonar con la placidez del momento. A partir del atardecer, cuando el sol se retire a las 21:20, se mantendrán condiciones agradables, ofreciendo una noche propicia para pasear por las calles sevillanas.

CÃ³rdoba: viento fuerte y nubes amenazantes

En una Córdoba matutina que despide el calor del verano, el viento empieza a hacer de las suyas, trayendo consigo nubes grises que se cuelan en un cielo todavía por despejar. La mañana se presenta fresca, con temperaturas que rondan los 18 grados, aunque la inestabilidad promete moverse a lo largo del día, generando sensaciones térmicas más bajas y la posibilidad de lluvias.

A medida que avanza la jornada, el contraste será evidente: la tarde podría traer consigo un panorama más complicado, con vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 40 km/h y una probabilidad de lluvia que puede sorprender a más de uno. Con una humedad relativa que podría aumentar, es mejor no olvidar el paraguas al salir.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 33 grados. Durante la mañana, un cielo despejado dará paso a nubosidades suaves por la tarde, aunque sin expectativa de lluvias. El viento soplará de manera ligera, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo por los parques o simplemente relajarse al aire libre. La tranquilidad en las actividades diarias se puede ver acompañada de un ambiente muy propicio para compartir momentos al sol.

Agradable día para actividades al aire libre en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, lo que promete una agradable jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados y alcanzarán hasta los 27 a lo largo de la tarde. La humedad relativa, que será bastante elevada, hará que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente cuando el termómetro registre su máxima. Sin embargo, no hay probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una tarde sin sobresaltos.

A medida que el día avanza, el viento del sureste soplará a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a 8 km/h, lo que resulta en un ambiente bastante templado y cómodo. Con aproximadamente 13 horas de luz, desde el amanecer hasta la puesta del sol, la jornada será propicia para actividades al aire libre, manteniendo una sensación térmica máxima de 30 grados.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La jornada en Jaén comienza con un cielo despejado y unas temperaturas agradables que rondan los 22 grados, ideales para disfrutar del aire libre. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará, alcanzando una máxima de 38 grados en la tarde, con vientos suaves del noreste que aliviarán un poco la sensación de calor.

A lo largo del día, el tiempo se mantiene estable, sin indicios de lluvia ni cambios drásticos. Se recomienda llevar ropa ligera y cómoda, así como protegerse del sol durante las horas más intensas. ¡Un buen día para disfrutar de una refrescante bebida en alguna terraza!

Ambiente cálido con brisas frescas en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas mínimas que rondan los 24°C. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se elevará y el mercurio alcanzará los 31°C en la tarde, bajo un cielo despejado. El viento del sureste soplará con media velocidad de 15 km/h, brindando un respiro ante el calor.

Para la tarde-noche, se prevé un cambio en la atmósfera, con un ligero aumento en la humedad que podría generar confortables brisas. Es recomendable disfrutar del exterior en las horas cálidas, pero no olvides llevar agua y protegerse del sol, ya que la sensación térmica podría llegar hasta los 34°C.

Granada: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente templado que invita a disfrutar del aire fresco. La temperatura ronda los 22 grados, creando una sensación agradable para comenzar la jornada. A medida que avanza el día, el tiempo mejorará, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados por la tarde, ideal para pasear al aire libre.

Es recomendable llevar ropa ligera y cómoda, ya que el sol brillará intensamente. No olvides hidratarte adecuadamente y disfrutar de esta magnífica jornada de buen tiempo en la ciudad.

AlmerÃ­a: mañana cálida con brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una mañana cálida con temperaturas en torno a los 26 grados. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 31 grados por la tarde, mientras una suave brisa, con rachas de hasta 9 km/h, hará que el calor se sienta más llevadero.

Sin embargo, se prevé que la tarde-noche esté marcada por una sensación térmica que podría alcanzar los 36 grados, por lo que se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado. La humedad, que podría variar entre el 70% y el 80%, también contribuirá a la sensación de calor, así que evitemos la exposición prolongada al sol durante las horas pico.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET