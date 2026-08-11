Sánchez se fue a bucear en Lanzarote mientras Vivas clamaba por ayuda para Ceuta al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó la mañana de este lunes a disfrutar de una nueva jornada de buceo en Lanzarote, como pudo comprobar OKDIARIO, mientras el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, pedía, otra vez, desde Ceuta, auxilio al Gobierno y lanzaba un SOS tras reunirse con el ministro Ángel Víctor Torres. El presidente Sánchez estuvo buceando en Flamingo, en Playa Blanca, al sur de la isla.

A la misma hora, el presidente Vivas pedía al ministro Torres un «mando único estatal» y «un lugar donde confinar» a los 11.000 marroquíes que el gobierno de Ceuta calcula que aún quedan en la ciudad. Esos 11.000 marroquíes suponen el 13% de la población de Ceuta. El Gobierno aseguró la semana pasada que quedaban sólo 2.000. Era mentira, tal y como los propios ceutíes y fuentes policiales fueron contando a OKDIARIO.

Fuentes del entorno de La Mareta, testigos directos de las inmersiones de Sánchez, han comentado a OKDIARIO que el presidente «le ha cogido el gustillo a bucear». Es la tercera vez que lo hace en una semana. Ayer lunes, Sánchez desplegó el habitual dispositivo que ha usado estos días: una lancha alquilada en un centro de buceo y una lancha semirrígida Vanguard de la Guardia Civil.

Para cubrir las vacaciones de Sánchez y su familia en La Mareta, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) ha tenido que desplazar a Lanzarote una de las tres embarcaciones que tiene el GEAS en Las Palmas. A Lanzarote han ido sus seis buzos de tripulación para hacer turnos y complacer las necesidades del presidente.

Los GEAS no sólo están dando cobertura de seguridad a las salidas de Sánchez o su familia al mar. También realizan labores de vigilancia en el entorno marítimo de La Mareta donde el Gobierno decretó una zona de exclusión para garantizar la privacidad de la familia presidencial. La orden la dio la Capitanía Marítima de Las Palmas dependiente del ministerio de Transportes de Óscar Puente.

Este lunes, el ritual se repitió. Muy temprano, los buzos del GEAS acuden a uno de los dos puertos que ha usado Sánchez para salir al mar, inspeccionan la zona y preparan las bombonas y los trajes para que todo esté listo cuando llegue el presidente. En el caso concreto de ayer hubo quejas en el centro de buceo que están usando los GEAS porque «los buzos se metieron, incluso, en el vestuario femenino a limpiar los trajes de Sánchez y sus acompañantes y lo dejaron inundado de agua».

Una vez en el mar, Sánchez realizó la inmersión acompañado de un instructor. Dos buzos de la Guardia Civil descienden y no pierden de vista, en ningún momento, al presidente del Gobierno. La profundidad no fue excesiva. Es un área propicia para principiantes. A la zona de Flamingo puede accederse a bucear también desde la playa y los diques cercanos.

SOS de Ceuta

Mientras el presidente Sánchez buceaba este lunes en Lanzarote rodeado del amplio dispositivo de escoltas y guardias civiles que blindan sus vacaciones, el Gobierno de Ceuta, los sindicatos policiales y las asociaciones de la Benemérita pedían al ministro Marlaska que se refuerce la insuficiente plantilla de agentes que hay en la ciudad autónoma. Piden refuerzos no sólo para afrontar la emergencia de seguridad que vive Ceuta, sino también de cara al 15 de agosto, fecha en la que, por redes sociales de Marruecos, se está animando a un nuevo asalto de la frontera.

Mientras el presidente Sánchez buceaba ayer lunes en Lanzarote, su ministro Ángel Víctor Torres reconocía, en la propia Ceuta, ante Juan Jesús Vivas, que fueron más de 80.000 personas las que asaltaron la frontera e invadieron la ciudad el 30 de julio y no las 72.000 que Sánchez y Marlaska aseguraron. Es decir, el Gobierno reconoció ayer que Ceuta fue invadida por una masa llegada de Marruecos superior a su población.

Mientras Sánchez buceaba en Lanzarote ayer lunes, los ciudadanos de Ceuta estallaban en directo en todas las televisiones, hartos y desesperados por la situación de invasión de los barrios, okupaciones, suciedad e inseguridad que viven. Tal y como adelantó OKDIARIO la semana pasada, la Policía Nacional recibe a diario llamadas de agresiones sexuales cometidas por los marroquíes que invadieron la ciudad. Según fuentes policiales, entre las víctimas hay tanto niñas como adolescentes y mujeres llegadas el 30 de julio desde Marruecos y, entre los violadores, hay menores y adultos. La situación ha llevado a la Policía Nacional a separar y proteger a las niñas llegadas de Marruecos. Hace unos días, un marroquí se coló en la cama de una vecina de Ceuta que vive en un quinto piso. Fue detenido y expulsado a Marruecos.

El eclipse

Este miércoles, por unas horas, Pedro Sánchez abandonará su encierro estival de La Mareta. ¿Para ir a Ceuta? No. Para ir a Guadalajara a ver el eclipse total de sol. Sánchez ha cerrado el Observatorio de Yebes, dependiente del ministro Óscar Puente, para observar el eclipse desde allí y montar una retransmisión propagandística con RTVE. El ministro Marlaska ha establecido controles en el pueblo. Sólo podrán acceder los vecinos.

Tras el eclipse, Pedro Sánchez volverá a La Mareta. Allí, hasta el día 24 de agosto, volverá, entre otras actividades, a bucear y a disfrutar de sus padres, de su mujer y de sus hijas.