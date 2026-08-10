El rastro de los 53 millones que Sánchez dio a Plus Ultra: Panamá, Puerto Rico, Gibraltar, Turquía y el Caribe

El rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para Plus Ultra Líneas Aéreas en el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021 ha dejado, según consta en el caso Zapatero, un rastro financiero que atraviesa Panamá, Puerto Rico, Gibraltar, Turquía, Suiza, Montenegro e Isla Mauricio.

El sumario que instruye el juez José Luis Calama detalla cómo, apenas recibido el primer desembolso público, la aerolínea empleó parte de esos fondos para devolver préstamos privados que había contraído meses antes para sobrevivir a la crisis del Covid-19.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) se creó el 3 de julio de 2020. Plus Ultra presentó su solicitud formal el 1 de septiembre de ese año, concretando la cuantía en 53 millones de euros el 2 de diciembre.

El primer tramo, de 19 millones de euros, se desembolsó el 18 de marzo de 2021. El segundo, de 34 millones, llegó el 10 de agosto del mismo año, completando así la totalidad de la ayuda pública.

Antes de recibir ese dinero, la compañía había sobrevivido gracias a una serie de préstamos puente procedentes de sociedades vinculadas al entonces accionista mayoritario, Rodolfo Reyes, ahora fugado y en busca y captura.

Entre octubre de 2020 y febrero de 2021 entraron en las cuentas de Plus Ultra en Bankinter un total de 1.000.000 de dólares estadounidenses y 1.350.000 euros, procedentes de cuatro sociedades: dos de Reino Unido, una de Portugal y otra de Turquía.

El propio documento reconoce que, «una vez recibido el primer desembolso de financiación pública, Plus Ultra procedió a la devolución de dicha financiación». Es decir, el dinero público del rescate sirvió, en parte, para saldar estas deudas privadas contraídas meses antes. Lejos de acabar en el tejido productivo español ya empezó a saltar fronteras.

Ruta de las devoluciones

La devolución del préstamo con la empresa Wailea, por 522.379,73 dólares, se ordenó el 25 de marzo de 2021 con destino a una cuenta en Metro Bank PLC, en Reino Unido.

El caso del préstamo de Allpa Wira resultó más singular. El primer intento, del 24 de marzo, se dirigió a Mbaer Merchant Bank, en Suiza, y fue devuelto. Un segundo intento, del 26 de marzo, y un tercero, del 8 de abril, repitieron destino y resultado. El cuarto, del 20 de abril, probó suerte en Adriatic Bank, en Montenegro, también sin éxito. Finalmente, el 4 de mayo de 2021, una quinta transferencia por 519.983 dólares llegó a su destino: SBM Bank Mauritius, en la isla africana de Mauricio.

La devolución a Panacorp, de 545.222 dólares, se completó el 24 de marzo de 2021 hacia Andcapital, en Puerto Rico. Ese mismo día, Plus Ultra devolvió también los dos préstamos de Valerian —461.693 euros y 459.176 euros— a una cuenta de Bank Money Corp, en Gibraltar.

Red financiera previa

Este entramado no surgió con el rescate. Desde 2017, según un escrito presentado por los imputados, Reyes había promovido que las operaciones de la compañía en dólares se canalizaran a través de entidades como Andcapital Bank, Panacorp Casa de Valores y Commonwealth Bank and Trust Ltd, vinculadas a su entorno empresarial.

Entre 2017 y 2019 se transfirieron aproximadamente 13,3 millones de dólares desde Panacorp, en Panamá, hacia Andcapital Bank, en Puerto Rico. Desde esta última cuenta se pagaron 17,26 millones de dólares a proveedores y 8,95 millones en amortizaciones de créditos entre 2017 y 2021.

En paralelo, en 2019 se formalizó una estructura de titulización con Modus Securitisation, sociedad luxemburguesa que convirtió parte de la deuda de la aerolínea en instrumentos financieros negociables. Para extinguir esa deuda, Plus Ultra entregó en dación de pago un avión Airbus A340, que después arrendó de nuevo mediante una renta que llegó a fijarse en 205.000 dólares mensuales.

Contexto de la aerolínea

Plus Ultra fue fundada en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González, y obtuvo su certificado de operador aéreo en julio de 2015. La entrada de Rodolfo Reyes en 2017, a través de la sociedad Snip Aviation, le otorgó un 45,3% inicial que acabaría alcanzando el 64% del capital.

La pandemia llevó a la compañía al borde de la insolvencia, lo que precipitó tanto la búsqueda de ayuda pública como el recurso a financiación privada urgente. Reyes abandonó el accionariado en octubre de 2025, tras la entrada de la sociedad Sky Solutions, y Plus Ultra ha iniciado desde entonces acciones penales contra él y contra el ex consejero Raif El Arigie ante fiscalías de Caracas (Venezuela).

Los escritos de las defensas insisten en que estas operaciones respondieron a una «situación desesperada» de liquidez y no a una voluntad delictiva. En todo caso, el mapa que dibuja el propio documento —con paradas en Panamá, Puerto Rico, Gibraltar, Turquía, Suiza, Montenegro y Mauricio— resulta, cuando menos, un itinerario insólito para el destino final de una ayuda pública española concedida para salvar puestos de trabajo.