Shaila Dúrcal revela cómo su madre sigue acompañándola a ella y a Carmen Morales: «Cuando salimos al escenario no salimos solas»

La música sigue marcando el presente de Shaila Dúrcal. Mientras prepara su gira de 2026, la artista hizo una pausa para asistir a la Cena Benéfica de Infancia Sin Fronteras, celebrada el pasado 5 de agosto en el Hard Rock Hotel Marbella, una velada que reunió a numerosos rostros conocidos y en la que coincidió con Arantxa de Benito, directora de comunicación de la Fundación y gran amiga de la cantante. Gracias a la colaboración de empresas, instituciones y asistentes, los fondos obtenidos, 43.000€, permitirán que 296 niños y niñas puedan acceder a una educación de calidad, contribuyendo a mejorar sus oportunidades de futuro. En un ambiente distendido, Shaila habló del recuerdo permanente de Rocío Dúrcal, una presencia que, según reconoce, continúa acompañándola en cada concierto. «Siempre lo decimos de broma, que cuando salimos a trabajar no salimos solas, salimos con mi madre al escenario», explica con una sonrisa, antes de añadir que «siempre la obligamos a salir con nosotras».

Cuando imagina cómo sería reencontrarse con su madre durante unos minutos sobre un escenario, la emoción aflora de inmediato. Shaila sonríe al pensar que la reacción sería la de siempre. «Primero estaría con el kleenex llorando, porque le hacía mucha ilusión», recuerda. Una imagen que guarda desde sus primeros pasos en la música y que le hace sentir que, de alguna manera, Rocío sigue disfrutando de cada uno de sus logros.

Al hablar de la artista, la cantante prefiere detenerse en la mujer que había detrás del personaje público. Asegura que el verdadero legado de Rocío Dúrcal fue su forma de tratar a quienes la rodeaban. «Era humana, cercana, siempre daba amor y cariño a la gente, era muy humilde y muy real», afirma. Precisamente por eso cree que el público no sólo recuerda a una gran cantante, sino también «al pedazo de persona que era abajo del escenario».

Con el paso de los años, muchas de las enseñanzas de su madre han adquirido un significado diferente. La que más presente tiene sigue siendo una frase sencilla que hoy repite casi como un mantra. «Siempre me decía: «Paciencia, hija»», comenta, convencida de que el tiempo le ha dado la razón. Como ella misma explica, «las cosas se dan cuando se tienen que dar, cuando uno está listo y cuando tiene que ser».

Entre los recuerdos más entrañables también aparecen los nervios de sus primeros conciertos. Entonces, Rocío encontraba siempre la manera de tranquilizarla. «Yo le decía: «¿Y si nadie me hace caso?»», rememora divertida. La respuesta de su madre sigue acompañándola cada vez que se enfrenta al público: «Tú canta, hija, porque hay una persona que te está escuchando; cántale a esa persona», un consejo que todavía hoy le transmite serenidad antes de salir al escenario.

En el ámbito familiar también conservan pequeñas costumbres heredadas de Rocío Dúrcal. Son gestos sencillos, pero llenos de significado. Shaila cuenta, entre risas, que «cuando entro en un avión, entro con el pie derecho», una de esas supersticiones que su madre repetía con naturalidad y que hoy siguen formando parte de la vida cotidiana de los hermanos.

La figura de Rocío volverá además muy pronto a los escenarios gracias al proyecto que prepara Carmen Morales, que estrenará el próximo 4 de octubre en Montilla (Córdoba) una comedia concebida como homenaje a su madre. Shaila reconoce que espera ese momento con la misma ilusión que los admiradores de la artista. «Estoy como todos los fans, con ganas ya de que salga», asegura, antes de explicar que admira profundamente el trabajo de su hermana porque «no hace de mi madre, sino que le hace un homenaje y habla de ella como artista y como persona».