Blanca Romero recibe el golpe más duro: muere su padre a los 81 años tras meses pendiente de su salud

Blanca Romero se encuentra de luto. Su padre, el prestigioso constructor Rafael Pablo Romero, ha muerto a los 81 años en Gijón. El padre de la modelo era una persona muy conocida y querida en la ciudad, tanto por su trayectoria profesional como por su estrecha conexión con el mundo del toreo. Fue en octubre cuando la actriz desvelaba que su progenitor estaba enfermo y había sido ingresado en el hospital, por lo que tuvo que regresar a Asturias para estar a su lado. Precisamente hace apenas un día compartía una serie de instantáneas en redes sociales disfrutando de su ciudad.

En los últimos meses, la madre de Lucía Rivera había estado especialmente pendiente de la salud de su padre. La propia actriz no dudaba en sincerarse sobre la situación que atravesaban y reconocía que estaban viviendo un momento complicado. Ahora, Blanca Romero afronta uno de los momentos más difíciles de su vida y tendrá que dar el último adiós a su padre en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde permanece instalada la capilla ardiente. Tanto el velatorio como la posterior incineración se celebrarán en la intimidad, tal y como ha querido la familia en estos momentos de profundo dolor.

La pérdida llega después de unos meses en los que Blanca había permanecido muy cerca de su padre y de su Asturias natal. La actriz y modelo siempre ha mantenido un vínculo muy especial con su tierra y, en las últimas horas, volvía a compartir imágenes de Gijón en sus redes sociales. Unas fotografías que ahora adquieren un significado especialmente emotivo ante la pérdida de Rafael Pablo Romero.

En la actualidad, la actriz y modelo mantiene una relación con el entrenador de fútbol Quique Sánchez-Flores, cuya relación se hizo pública hace unos meses. Aunque posteriormente surgieron algunas especulaciones sobre su romance, Blanca Romero no dudó en defender su relación y afirmó en marzo ante las cámaras: «Estoy más feliz y enamorada que nunca. Es el amor de mi vida».

Ahora, su prioridad es otra: despedir a su padre y permanecer junto a los suyos en Asturias. La familia ha optado por mantener la máxima discreción en estos momentos y tanto el velatorio como la posterior incineración se celebrarán en la intimidad. Por el momento, no han trascendido los motivos de la muerte de Rafael Pablo Romero. Blanca Romero tampoco se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales, al igual que su hija, Lucía Rivera, sobre el fallecimiento de quien fuera una figura importante en la vida de ambas.