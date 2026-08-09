Messi vuelve a casa roto de dolor para despedir a su padre junto a Antonela

Lionel Messi ya está en Argentina para dar el último adiós a su padre, Jorge Messi, fallecido este sábado a los 68 años tras una larga enfermedad. El futbolista, acompañado por su mujer, Antonela Roccuzzo, aterrizó alrededor de las 20:40 horas de este sábado 8 de agosto en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, procedente de Fort Lauderdale, Florida. Con semblante serio y visiblemente afectado, el capitán de la Selección Argentina regresaba así a Rosario en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Nada más pisar suelo argentino, Messi abandonó el aeropuerto en una furgoneta negra escoltada por varios vehículos policiales. El futbolista puso rumbo al Cementerio Parque El Prado, en la localidad de Pérez, donde estaba previsto un último adiós íntimo y reservado a la familia. Mientras tanto, numerosos vecinos se concentraban en los alrededores del cementerio ante la llegada del astro argentino y se desplegaba un amplio dispositivo policial para garantizar la privacidad de sus allegados y así evitar incidentes.

La muerte de Jorge Messi se produjo después de varios meses en los que su estado de salud había generado preocupación. El Sanatorio Centro de Rosario confirmó el fallecimiento, aunque, por respeto a la familia y a la normativa de protección de datos de los pacientes, no facilitó detalles sobre las circunstancias médicas. Desde el entorno de Lionel Messi también se había pedido cautela ante las informaciones que habían comenzado a circular sobre la salud de su padre.

De hecho, hace apenas unas semanas una presentadora de televisión llegó a asegurar públicamente que Jorge Messi había fallecido, una información que tuvo que ser desmentida posteriormente. Ahora, la noticia es una realidad y Lionel Messi ha regresado a su ciudad natal para despedir a una de las personas más importantes de su vida.

Jorge Messi fue durante años mucho más que el padre del futbolista. También ejerció como su representante y estuvo a su lado desde sus primeros pasos en el fútbol. Desde Rosario hasta Barcelona y posteriormente en cada una de las etapas de su carrera, su figura estuvo estrechamente ligada a la trayectoria profesional de su hijo.

Antonela Roccuzzo ha viajado con él y ambos han mantenido la máxima discreción a su llegada. La familia quiere vivir este momento lejos de los focos y rodeada de los suyos.

Jorge Messi se marcha dejando atrás una vida ligada al fútbol y, sobre todo, a su hijo. Para Lionel, comienza ahora una etapa sin la persona que estuvo a su lado desde el principio.