Escándalo Mundial en Argentina: un programa ‘mata’ al padre de Messi y despiden a casi toda la plantilla

Argentina vivió este jueves uno de los mayores escándalos mediáticos de los últimos años. Durante una emisión en directo de El Show del Verano, en el canal de streaming LUZU TV, la presentadora Florencia Peña anunció la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Leo Messi.

La información resultó ser completamente falsa. El error ha provocado una oleada de indignación en redes sociales, lo que ha obligado a la familia Messi a emitir un comunicado oficial que terminó con la salida de la presentadora y el despido de varios integrantes del equipo de producción responsable de la difusión de la noticia.

Una noticia falsa en directo

El momento se produjo durante la emisión en vivo, cuando Florencia Peña comunicó a la audiencia que Jorge Messi había fallecido. Según explicó posteriormente la propia presentadora, la información le fue dada por el equipo de producción a través del pinganillo y ella la dio por válida sin haberla contrastado antes. Minutos después comenzaron las dudas y el programa tuvo que dar marcha atrás.

La noticia se propagó rápidamente por redes sociales, diferentes medios argentinos e internacionales se hicieron eco del momento debido a la enorme repercusión que tiene Lionel Messi. La situación era especialmente delicada porque días antes el futbolista había aparecido muy emocionado en el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Esto había generado especulaciones sobre problemas familiares. Sin embargo, la familia del jugador aclaró que Jorge Messi seguía vivo, bajo supervisión médica y que estaba evolucionando favorablemente.

«Flor Peña»:

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Las disculpas de Florencia Peña

Horas después de lo ocurrido, Florencia Peña apareció públicamente para pedir perdón. La presentadora reconoció que había cometido un grave error al difundir una información sin antes haberla verificado. Visiblemente afectada, aseguró sentirse «avergonzada» por haber dado esa noticia falsa que había causado «dolor» a la familia Messi.

Peña insistió en que la información le había llegado «desde producción» como si ya estuviera contrastada. La presentadora asumió parte de la responsabilidad. Finalmente, anunció su dimisión de LUZU TV por lo ocurrido.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

La reacción de Nico Occhiato

La respuesta por parte de LUZU TV fue inmediata. Nicolás Occhiato, fundador y responsable de la plataforma, expresó públicamente su indignación y calificó lo ocurrido como un error «inadmisible». El productor argentino afirmó que los hechos no representaban los valores del canal y prometió una investigación interna con sanciones.

Pocas horas después, la compañía emitió un comunicado en el que anunciaban la desvinculación de todos los responsables involucrados en la difusión de la falsa información.

Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total.

Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error… — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 18, 2026

Milei entra en la polémica

El escándalo llegó incluso a la esfera política. El presidente de Argentina, Javier Milei, cargó duramente contra Florencia Peña en redes sociales. Milei calificó la actuación de la presentadora de irresponsable y denunció la difusión de información no verificada sobre un asunto tan delicado. Además, elogió la rápida actuación de LUZU TV por rectificar públicamente y apartar a los responsables del programa.