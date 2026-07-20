La cobra viral de la Infanta Sofía a Pedro Sánchez en la final del Mundial

La final de la Copa del Mundo va a dar que hablar en España durante mucho tiempo. Un triunfo histórico que presenciaron las máximas autoridades de nuestro país desde el estadio. Fue durante la celebración sobre el verde que se produjo un momento incómodo para el presidente del Gobierno al intentar entablar conversación con la infanta Sofía.

Durante uno de los momentos en los que la selección alzaba el trofeo en el verde del Estadio de Nueva Jersey, las autoridades de nuestro país presenciaban la escena desde una posición cercana, también en el césped. Los miembros de la Casa Real y Pedro Sánchez se encontraban juntos presenciando el momento.

Una ‘cobra’ de la Infanta a Pedro Sánchez

Es entonces cuando se produjo uno de los momentos más incómodos de toda la celebración. Pedro Sánchez intenta entablar la conversación con la Infanta, y ella, fruto de la sorpresa por la cercanía del presidente, opta por echarse hacia atrás. Un momento que captaron algunas cámaras de quienes estaban presentes, mostrando una cobra a Sánchez por parte de la Infanta Sofía.

Tras la cobra… 😂😂😂😂

La infanta Sofía me representa. https://t.co/8BxZmEl9Oj pic.twitter.com/B9PKQJ1Rzz — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) July 20, 2026

Una imagen que ya ha dado la vuelta al mundo

Las redes ya se han hecho eco de este momento, que ya se ha vuelto viral. El tono de los comentarios es de mofa sobre la figura del presidente, al categorizar el momento como una cobra. Varios usuarios en X optan por reírse de Pedro Sánchez por el incómodo momento vivido con la infanta.

Asimismo, cientos de usuarios captan momentos de Sánchez acompañado siempre de los miembros de la Casa Real, asegurando que el presidente se estaba «ocultando» tras ellas para así evitar posibles increpancias de la afición, o vivir momentos más incómodos con alguno de los jugadores de la selección, ante un posible rechazo hacia su figura.