Celebración del Mundial de España, en directo: a qué hora es, itinerario de la Selección por Madrid y última hora de la fiesta en Cibeles hoy
Este lunes por la tarde está previsto un recorrido de celebración que tendrá como punto culminante la plaza de Cibeles
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¡España ya está de celebración! La selección de Luis de la Fuente ha vuelto a hacer historia al proclamarse campeona del mundo por segunda vez, 16 años después de levantar el trofeo en Sudáfrica. La victoria frente a Argentina ha desatado una auténtica marea de alegría en todo el país, con miles de aficionados tomando las calles y reuniéndose frente a pantallas gigantes para celebrar un nuevo hito del fútbol español.
Ahora, toda la atención está puesta en Madrid, donde la campeona del mundo será recibida por una afición entregada.
Este lunes por la tarde está previsto un recorrido de celebración que tendrá como punto culminante la plaza de Cibeles, escenario de los grandes éxitos del deporte español.
Así está el ambiente en Cibeles
Como hace dos años con el éxito en la Eurocopa, la icónica plaza de Madrid ya está abarrotada de aficionados españoles. Miles de personas se han dado cita en Cibeles horas antes de que lleguen los campeones, un momento que no se producirá hasta pasadas las 21:00.
«¡Campeones, campeones!»
En medio de ese cántico de celebración salen los campeones del mundo de La Zarzuela, ovacionados por los miembros y trabajadores de la Casa Real. Ahora pondrán rumbo hacia Moncloa, donde serán recibidos por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.
Así ha sido el emotivo discurso de Felipe VI
El rey ha dedicado unas palabras emocionantes a los campeones del mundo en su recibimiento en La Zarzuela. Recogemos la parte final de ese discurso a los jugadores, De la Fuente y su cuerpo técnico: «Os queda por delante mucha celebración. Estáis cansados, pero lo vais a disfrutar. Quedarse con cada lágrima, aplauso y cántico. Os lo habéis ganado».
Los Reyes reciben a la Selección
Los de Luis de la Fuente han sido recibidos por la Familia Real en Zarzuela y ahora es el turno del discurso del Rey Felipe VI.
¿Qué pasó en 2024 cuando Sánchez recibió a los campeones?
Hace dos años, el presidente del Gobierno ya tuvo un encuentro en Moncloa con los entonces ganadores de la Eurocopa. Aquella vez, De la Fuente era seleccionador y Rodri Hernández uno de los capitanes que mostró su desagrado gestualmente hacia Sánchez. De hecho, Dani Carvajal le negó el saludo y fue uno de los momentos más sonados de aquella celebración.