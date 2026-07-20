Celebración del Mundial de España, en directo: a qué hora es, itinerario de la Selección por Madrid y última hora de la fiesta en Cibeles hoy

¡España ya está de celebración! La selección de Luis de la Fuente ha vuelto a hacer historia al proclamarse campeona del mundo por segunda vez, 16 años después de levantar el trofeo en Sudáfrica. La victoria frente a Argentina ha desatado una auténtica marea de alegría en todo el país, con miles de aficionados tomando las calles y reuniéndose frente a pantallas gigantes para celebrar un nuevo hito del fútbol español.

Ahora, toda la atención está puesta en Madrid, donde la campeona del mundo será recibida por una afición entregada.

Este lunes por la tarde está previsto un recorrido de celebración que tendrá como punto culminante la plaza de Cibeles, escenario de los grandes éxitos del deporte español.