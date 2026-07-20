Paredes pierde los papeles: agrede a Eric García y a Gavi al final del España – Argentina

Argentina fue antideportiva hasta cuando ya había perdido el Mundial 2026 y uno de sus jugadores, Leandro Paredes, la cara de la vergüenza. El centrocampista argentino, que debió ser expulsado antes de la prórroga y el árbitro Slavko Vincic le perdonó la tarjeta roja, perdió los papeles tras la final con España y agredió a dos jugadores de la selección española sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva York.

En primer lugar, Paredes agarró del cuello a Eric García y, cuando Gavi fue a defender a su compañero de selección y de club, el centrocampista contraatacó agrediendo al del Barcelona, yendo a pegarle a la cabeza. Algo que pudo terminar realmente mal físicamente para el andaluz.

Este resistió y Paredes encontró un aliado que trató de agredir también a Gavi, Almada, jugador del Atlético de Madrid. Lionel Scaloni presenció todo en primera persona y no trató de separar a sus futbolistas.