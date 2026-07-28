La IFAB admite que benefició a Argentina contra Suiza: Embolo nunca debió ser expulsado

Un nuevo escándalo vuelve a sacudir a la selección argentina y los tratos de favor recibidos en el Mundial 2026. Esta mañana la IFAB, máximo organismo a nivel mundial que define las reglas de juego del fútbol, ha emitido un comunicado en el que carga contra los errores cometidos en el uso del VAR durante el encuentro entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial.

La polémica continúa vigente semanas después de la finalización del torneo. Un campeonato marcado por las múltiples ayudas arbitrales que ha tenido Argentina durante su camino hasta la final: la tarjeta roja perdonada a Leo Messi, la cantidad de penaltis señalados en comparación con el resto de equipos y la disparidad de juicios en el uso del VAR dependiendo del equipo. Sobre esto último es contra lo que carga el comunicado.

El VAR se equivocó en la expulsión de Embolo contra Argentina

Tal y como explica el comunicado, «una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la falta; la falta en sí no puede revisarse ni modificarse», una implementación que podría cambiar el reglamento de cara a futuras Copas del Mundo, aunque todavía está pendiente de aprobación.

Lo que también manifiesta el comunicado es que «el VAR recibió poderes ampliados durante la competición, incluyendo la capacidad de intervenir en casos de identificación errónea de un jugador al recibir una tarjeta amarilla o roja», una novedad probada en esta Copa del Mundo. Sin embargo, la IFAB es contundente, y esta norma no podía usarse «en casos de simulación, ya que la sanción inicial no puede ser revocada».

Si se hubiese aplicado el reglamento correctamente, la expulsión de Breel Embolo en aquel partido nunca habría sucedido, y hubiese condicionado el partido para Argentina, ya que Paredes habría recibido una tarjeta amarilla por la falta sobre el jugador suizo. La IFAB recalca de nuevo que el VAR intervino incorrectamente al aplicar el criterio de «identificación errónea de jugador» para cambiar la decisión y anular la falta, algo completamente prohibido según el reglamento vigente.

Un Mundial ‘a la carta’ para Argentina

A lo largo de esta Copa del Mundo, la selección argentina ha resultado beneficiada en numerosas ocasiones por el colectivo arbitral. Una de las que más litigio ha levantado es la no expulsión a Leo Messi en el debut de Argentina en el Mundial. Alfonso Pérez, ex jugador de Real Madrid y Barcelona, afirmaba que «la expulsión de Messi, en el primer partido, tenía que haber sido, es clamorosa», señalaba el ex jugador en tono de desacuerdo y molestia por la decisión.

Otra de las polémicas que han salpicado al equipo de Lionel Scaloni es la polémica pancarta que varios jugadores desplegaron sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que versaba lo siguiente: «Las Malvinas son argentinas». Una pancarta que exhibe un comentario de índole política, algo sobre lo que la FIFA fue tajante al anunciar la prohibición de cualquier mensaje que hiciese alusión al conflicto. Sin embargo, parece que la FIFA hizo oídos sordos ante esta situación, no sancionando a los jugadores involucrados.

Decenas de miles de personas han alzado la voz contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusándole de tener un trato de favor hacia la selección argentina. Con este comunicado, la IFAB pone en jaque la actuación de un colectivo arbitral aplaudida y defendida por Infantino.